Российский тренер рассказал, против кого Усик не продержится и минуту боя
- Александр Усик может провести бой с Джейком Полом в ММА в 2026 году.
- Тренер Александр Мичков считает, что шансы Усика в смешанных единоборствах низкие.
Александр Усик в 2024 году снял все вопросы относительно короля современного хевивейта. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего деклассировал Даниэля Дюбуа в битве за звание абсолютного чемпиона мира.
Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинского боксера, но ожидается, что в 2026 году он может провести бой по правилам ММА против Джейка Пола. Перспективы Александра Усика в этом виде спорта оценил Александр Мичков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.
Кто может спокойно победить Усика?
Бывший тренер Федора Емельяненка скептически оценивает шансы украинца в смешанных единоборствах. Он заявил, что Усика сможет одолеть любой посредственный боец.
Учитывая возраст Усика, я не вижу для него перспектив в ММА. Если соперник тоже боксер – у Александра будут хорошие шансы. Но против кикбоксера ему уже будет тяжело, а с борцом ситуация вообще безнадежная. Впечатляюще было бы, если бы он смог продержаться хотя бы минуту против рядового борца,
– сказал Мичков.
Отметим, что Джейк Пол имеет опыт выступлений в ММА. После последнего боя Усика он вышел на ринг и провел с украинцем битву взглядов, после чего и предложил провести битву в клетке.
Напомним, что ранее в комментарии для The Stomping Ground о потенциальном поединке в октагоне украинского боксера и американского шоумена высказался Гатет Дэвис. Известный эксперт заявил, что не видит смысла в этом бою, а также выразил уверенность, что он будет односторонним.
"Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии? Очевидно, что украинец может заработать легкие деньги – примерно 50 миллионов долларов.
Но это неприятный и неинтересный бой, очень надеюсь, что Александр не пойдет на это. Да, поединок с Полом не повлияет на наследие Усика, его авторитет. Если же Усик нормально ударит, то Джейк на первых секундах отлетит в нокаут", – считает Дэвис.
Кто является главными кандидатами на бой с Усиком?
- Сразу после победы над Даниэлем Дюбуа украинского боксера обязали провести защиту пояса WBO против Джозефа Паркера, однако украинец сделал запрос на отсрочку из-за повреждения спины и дедлайн переговоров был перенесен до ноября.
- Новозеландец решил не ждать и провести бой против Фабио Уордли. Именно победитель этого противостояния будет иметь приоритет на бой с украинцем, если же тот откажется, то почти гарантированно потеряет титул WBO.
- Еще одним реальным вариантом считается проведение трилогии с Тайсоном Фьюри. Британец уже бросал вызов украинцу и Усик заявлял, что ему этот бой может быть интересным.
- Среди других вариантов в прессе появлялись слухи, в частности, о Деонтее Уайлдере, Мозесе Итауме, Джее Опетае и Энтони Джошуа. Однако все они менее вероятны, чем Паркер, Уордли, Фьюри и Пол.