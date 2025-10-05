Александр Усик в 2024 году снял все вопросы относительно короля современного хевивейта. Он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего деклассировал Даниэля Дюбуа в битве за звание абсолютного чемпиона мира.

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинского боксера, но ожидается, что в 2026 году он может провести бой по правилам ММА против Джейка Пола. Перспективы Александра Усика в этом виде спорта оценил Александр Мичков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Кто может спокойно победить Усика?

Бывший тренер Федора Емельяненка скептически оценивает шансы украинца в смешанных единоборствах. Он заявил, что Усика сможет одолеть любой посредственный боец.

Учитывая возраст Усика, я не вижу для него перспектив в ММА. Если соперник тоже боксер – у Александра будут хорошие шансы. Но против кикбоксера ему уже будет тяжело, а с борцом ситуация вообще безнадежная. Впечатляюще было бы, если бы он смог продержаться хотя бы минуту против рядового борца,

– сказал Мичков.

Отметим, что Джейк Пол имеет опыт выступлений в ММА. После последнего боя Усика он вышел на ринг и провел с украинцем битву взглядов, после чего и предложил провести битву в клетке.

Напомним, что ранее в комментарии для The Stomping Ground о потенциальном поединке в октагоне украинского боксера и американского шоумена высказался Гатет Дэвис. Известный эксперт заявил, что не видит смысла в этом бою, а также выразил уверенность, что он будет односторонним.

"Этот поединок никому не нужен, его не будут смотреть фанаты бокса. Зачем им бой в октагоне по правилам ММА? Вы когда-нибудь видели, чтобы Усик дрался в партере, выполнял какую-то работу на покрытии? Очевидно, что украинец может заработать легкие деньги – примерно 50 миллионов долларов.

Но это неприятный и неинтересный бой, очень надеюсь, что Александр не пойдет на это. Да, поединок с Полом не повлияет на наследие Усика, его авторитет. Если же Усик нормально ударит, то Джейк на первых секундах отлетит в нокаут", – считает Дэвис.

