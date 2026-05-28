Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Французский ПСЖ и английский Арсенал 30 мая сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Решающий матч состоится в Будапеште (Венгрия).

Где смотреть матч ПСЖ – Арсенал?

Начало матча в 19:00 по киевскому времени. В Украине финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между ПСЖ и Арсеналом в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Просмотр будет доступен на канале "MEGOGO Футбол 1" и в разделе "Спорт" на OTT-платформе. Для доступа нужна подписка "Спорт" или "Максимальная".

Комментировать игру будут Александр Новак и Вадим Скичко. Предматчевая студия стартует в 17:45.

Встречались ли ПСЖ с Арсеналом ранее?

ПСЖ и Арсенал уже неоднократно соревновались между собой. В рамках официальных турниров УЕФА команды провели 7 матчей: оба клуба одержали по 2 победы, а еще 3 поединка завершились ничейным результатом.

Как начинался путь ПСЖ и Арсенала в ЛЧ?

"Канониры" возглавили общую таблицу, одержав победы во всех восьми матчах с суммарной разницей мячей 23:4. Французский клуб, наоборот, завершил основной раунд лишь на 11-м месте, одержав 4 победы, 2 ничьи и потерпев 2 поражения.