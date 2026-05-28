24 Канал розповість, де можна дивитися фінальний матч єврокубків.

Де дивитися матч ПСЖ – Арсенал?

Початок матчу о 19:00 за київським часом. В Україні фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 між ПСЖ та Арсеналом у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Перегляд буде доступний на каналі "MEGOGO Футбол 1" і в розділі "Спорт" на OTT-платформі. Для доступу потрібна підписка "Спорт" або "Максимальна".

Коментуватимуть гру Олександр Новак і Вадим Скічко. Передматчева студія стартує о 17:45.

Чи зустрічалися ПСЖ з Арсеналом раніше?

ПСЖ і Арсенал уже неодноразово змагалися між собою. У рамках офіційних турнірів УЄФА команди провели 7 матчів: обидва клуби здобули по 2 перемоги, а ще 3 поєдинки завершилися нічийним результатом.

Як розпочинався шлях ПСЖ та Арсенала у ЛЧ?

"Каноніри" очолили загальну таблицю, здобувши перемоги в усіх восьми матчах із сумарною різницею м'ячів 23:4. Французький клуб, навпаки, завершив основний раунд лише на 11-му місці, здобувши 4 перемоги, 2 нічиї та зазнавши 2 поразки.