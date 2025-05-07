ПСЖ переиграл Арсенал и оставил Зинченко без финала Лиги чемпионов

Представители Франции и Англии определили второго финалиста Лиги чемпионов-2024/25. В напряженном поединке победителем стал Пари Сен-Жермен.

ПСЖ – Арсенал 2:1

Гол: Руис, 27, Хакими, 72 – Сака, 77

Нереализованный пенальти: Витинья, 69

В среду, 7 мая, на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал. В первом поединке минимальную победу (1:0) одержал чемпион Франции, пишет 24 Канал.

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Доннарумма спасает ПСЖ

В дебюте матча "канониры" устроили штурм ворот голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Отличные моменты отыграть один мяч потеряли Райс, Мартинелли и Эдегор. Однако итальянский вратарь не дал повода усомниться в своем мастерстве.

"Парижане" проснулись на 17-й минуте, когда Хвича Кварацхелия проверил на прочность правую стойку ворот Арсенала.

А уже на 27-й минуте подопечные Луиса Энрике открыли счет. После подачи со штрафного первым на подборе был Фабиан Руис. Испанец ударом с линии штрафной площади пробил под левую стойку. Давид Рая не смог спасти команду.

Видео гола Руиса

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу ПСЖ. У "канониров" оставалось 45 минут основного времени.

Нервный тайм для ПСЖ

Подопечные Микеля Артеты продолжали искать счастье вблизи ворот Доннаруммы. Неплохой шанс восстановить паритет упустил Букайо Сака. Англичанин совершил индивидуальный проход, который завершил прицельным ударом. Доннарума великолепным сейвом спас ворота.

На 67-й минуте ПСЖ заработал право на одиннадцатиметровый. К отметке подошел Витинья, но Рая отбил пенальти.

Ошибку товарища по команде исправил Хакими. Марокканский хавбек красивым ударом положил мяч в угол ворот голкипера "канониров".

Видео гола Хакими

Казалось, что игра сделана. Однако лондонцы сумели вернуть интригу. На 76-й минуте Троссар забрал мяч и отдал пас на Сака. Форвард сборной Англии легко переиграл голкипера – 2:1.

Видео гола Сака

Подопечные Артеты в последние минуты бросили все силы, чтобы спасти игру. Однако защита "красно-синих" больше не ошибалась.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ПСЖ со счетом 2:1. Александр Зинченко весь поединок просидел на скамейке запасных.

В финале, который состоится 31 мая, команда Луиса Энрике сыграет с миланским Интером. Поединок пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене".