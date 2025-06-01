Отблагодарили за требл: фанаты ПСЖ посвятили баннер дочери Энрике, которая умерла от рака

В субботу, 31 мая, состоялся самый ожидаемый матч сезона 2024/2025. В финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграл против Интера на "Альянц Арене" в Мюнхене, Германия.

В решающей игре парижане разгромили миланский клуб со счетом 5:0. После матча фанаты поддержали главного тренера Луиса Энрика развернув трогательный баннер, сообщает 24 канал.

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Трогательный поступок

Фанаты ПСЖ отблагодарили тренера за первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов, а также требл. Во время празднования болельщики развернули баннер, на котором был изображен Луис Энрике и его дочь Ксана.

Рим в том, что в 2015 году в финале Лиги чемпионов Барселона со счетом 3:1 обыграла Ювентус. Во время награждения дочь Энрике, который тогда тренировал каталонцев, вышла на поле с флагом клуба.

Однако на баннере вместо флага Барселоны был флаг ПСЖ. Луис Энрике не сдержал слез.

Фанаты ПСЖ вывесили баннер с Энрике и его дочерью / Фото Ligue 1

Напомним, что в марте 2019 года Ксане диагностировали рак костей – остеосаркома. Однако о болезни уже стало поздно. Дочь Энрике умерла 29 августа 2019 года.