В воскресенье, 1 июня, состоятся ответные матчи плей-офф за право играть в УПЛ на сезон 2025-2026. 13 и 14 команды элитного дивизиона противостоят 4-й и 3-й командам Первой лиги соответственно, сообщает 24 Канал.

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Битва за места в УПЛ

Ворскла борется за место в элите против Кудривки, тогда как Левый Берег противостоит Металлисту 1925. Команды уже отыграли первые встречи 29 мая.

Полтавчане смогли одержать победу на выезде со счетом 2:1. А вот во втором матче успех праздновал представитель Первой лиги. Металлист 1925 торжествовал благодаря суперголу Ари Моуры (1:0).

Теперь же определятся окончательно все участники УПЛ следующего сезона. Ранее напрямую в элитный дивизион вышли Эпицентр и СК Полтава, для которых это будет дебютный сезон на самом высоком уровне.

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Прогноз Favbet

Перед вторыми матчам фаворитами ожидаемо являются полтавчане и харьковчане. Коэффициент на сохранение Ворсклой места в УПЛ составляет 1,04, тогда как проход Кудривки – аж 10,50.

Что же касается второй дуэли, то проход Металлиста 1925 оценивается в 1,22. Итоговый успех Левого Берега имеет коэффициент 4,20. Котировки Favbet отдельно на сами матчи следующие:

1 Х 2 Ворскла – Кудривка 1,50 4,25 7,30 Металлист 1925 – Левый Берег 2,50 3,20 3,05

Матч Ворскла – Кудривка пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского. Начало – в 13:00. В свою очередь Металлист 1925 и Левый Берег сыграют в Киеве на "Арене Левый Берег". Старт встречи – в 15:30.