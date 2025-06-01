У неділю, 1 червня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф за право грати в УПЛ на сезон 2025-2026. 13 та 14 команди елітного дивізіону протистоять 4-й та 3-й командам Першої ліги відповідно, повідомляє 24 Канал.

До теми Красень-гол приніс результат: Металіст 1925 мінімально переміг Лівий Берег у матчі плейоф

Битва за місця в УПЛ

Ворскла змагається за місце в еліті проти Кудрівки, тоді як Лівий Берег протистоїть Металісту 1925. Команди вже відіграли перші зустрічі 29 травня.

Полтавці змогли здобути перемогу на виїзді з рахунком 2:1. А от у другому матчі успіх святкував представник Першої ліги. Металіст 1925 тріумфував завдяки суперголу Арі Моури (1:0).

Тепер же визначаться остаточно всі учасники УПЛ наступного сезону. Раніше напряму в елітний дивізіон вийшли Епіцентр та СК Полтава, для яких це буде дебютний сезон на найвищому рівні.

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Прогноз Favbet

Перед другими матчам фаворитами очікувано є полтавці та харків'яни. Коефіцієнт на збереження Ворсклою місця в УПЛ становить 1,04, тоді як прохід Кудрівки – аж 10,50.

Що ж стосується другої дуелі, то прохід Металіста 1925 оцінюється у 1,22. Підсумковий успіх Лівого Берега має коефіцієнт 4,20. Котирування Favbet окремо на самі матчі наступні:

1 Х 2 Ворскла – Кудрівка 1,50 4,25 7,30 Металіст 1925 – Лівий Берег 2,50 3,20 3,05

Матч Ворскла – Кудрівка пройде у Полтаві на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського. Початок – о 13:00. У свою чергу Металіст 1925 та Лівий Берег зіграють у Києві на "Арені Лівий Берег". Старт зустрічі – о 15:30.