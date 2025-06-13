Трансфер приближается: Забарный согласовал личный контракт с европейским грандом

Илья Забарный провел два очень стабильных сезона в составе Борнмута. Благодаря своим уверенным выступлениям он привлек к себе внимание ряда европейских клубов.

Главным претендентом на него уже длительное время считается ПСЖ, который проявляет наибольшую заинтересованность в трансфере. И накануне этот переход стал еще на шаг ближе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Николо Скиру.

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Забарный согласился перейти в ПСЖ

По информации известного журналиста, действующий победитель Лиги чемпионов приблизился к трансферу Ильи Забарного. Французский клуб и защитник Борнмута согласовали условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано до 2030 года. Сколько будет зарабатывать украинец по его условиям пока неизвестно.

Отметим, что ранее ПСЖ предлагал за 22-летнего футболиста "вишням" около 50 миллионов евро. Руководство английского клуба не согласилось на это предложение и назвало значительно большую сумму за Илью Забарного, которая, судя по всему, не отпугнула французского гранда.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинский защитник провел 39 матчей на клубном уровне. В них он отметился одним ассистом.

Напомним, что накануне Илья Забарный впервые вывел сборную Украины на игру с капитанской повязкой. Он стал самым молодым капитаном "сине-желтых" за 32 года.