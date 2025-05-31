Анонс финала Лиги чемпионов-2025: что надо знать о матче ПСЖ – Интер
Гранды французского и итальянского футбола разыграют между собой звание лучшей команды Европы. С чем команды подходят к бою – читайте в нашем материале.
Сегодня, 31 мая, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоится финал Лиги чемпионов 2024-2025. В решающем матче турнира сыграют ПСЖ и Интер. 24 Канал анонсирует главный поединок в футбольном сезоне.
Следите с нами ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
ПСЖ в сезоне 2024-2025
Парижский клуб близок к оформлению идеального сезона. Команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат и Кубок Франции, а также стала триумфатором Суперкубка страны. Теперь же ПСЖ имеет шанс оформить требл.
Начало дистанции в ЛЧ было для парижан тяжелым, ведь в пяти матчах подопечные Энрике набрали лишь 4 балла и были на грани непрохода в плей-офф. Впрочем, на финише этапа лиги ПСЖ активизировался, переиграв Манчестер Сити и Штутгарт в последних турах.
И уже в играх на вылет команда набрала невероятный ход, выбив не только Брест, а еще и трех представителей АПЛ. Ключевыми стали победы над Ливерпулем и Арсеналом, которые считались фаворитами.
ПСЖ может оформить требл / фото Getty Images
Интер в сезоне 2024-2025
Что же касается Интера, то "неррадзури" наоборот потеряли все трофеи на внутренней арене. В Кубке и Суперкубке команду Индзаги выбивал принципиальный соперник Милан. А в чемпионате "змеи" уступили одним баллом Наполи.
Поэтому Лига чемпионов остается единственным действительно успешным турниром Интера в этом сезоне. На основном этапе итальянцы заняли четвертое место и при этом показали невероятную игру в защите. В восьми матчах "неррадзури" пропустили всего один гол.
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В плей-офф миланцы сначала преодолели Фейенорд, после чего выдали огненные дуэли против Баварии и Барселоны с большим количеством мячей. В обоих случаях подопечные Индзаги были андердогами, однако по игре не уступали более статусным оппонентам.
Интер проиграл все трофеи на внутренней арене / фото Getty Images
История в финалах Лиги чемпионов
Итальянский клуб является опытным бойцом в самом престижном турнире Европы. Интер шесть раз добирался финала Кубка или Лиги чемпионов, выиграв половину из них. Первые триумфы миланцев произошли еще в 60-е годы при руководстве Еленио Эрреры.
В 1964 и 1965 годах Интер выиграл два Кубка подряд, одолев в финалах Реал и Бенфику. Также с аргентинцем миланцы добрались до финала 1967-го, который проиграли Селтику. Уже в XXI веке Интер дважды играл в решающих матчах Лиги чемпионов.
Все финалы КЕЧ / ЛЧ с участием Интера:
|СЕЗОН
|СУПЕРНИК
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|1963-1964
|Реал
|3:1
|Маццола, 43, 76, Милане, 61 – Фело, 70
|1964-1965
|Бенфика
|1:0
|Жаир, 43
|1966-1967
|Селтик
|1:2
|Хэммелл, 63, Челмерс, 84 – Маццола, 7 (пен)
|1971-1972
|Аякс
|0:2
|Кройф, 47, 78
|2009-2010
|Бавария
|2:0
|Милито, 35, 70
|2022-2023
|Манчестер Сити
|0:1
|Родри, 68
В 2010 году команда под руководством Жозе Моуриньо стала триумфатором турнира благодаря дублю Милито в финале против Баварии. А вот в 2023-м подопечные уже Симоне Индзаги минимально проиграли Манчестер Сити.
У ПСЖ история в главном еврокубке куда более скромная. Парижане часто доходили до полуфинала, но в решающий матч попадали лишь раз. Было это в 2020 году, когда команда Томаса Тухеля капитулировала перед Баварией (0:1).
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Кадровая ситуация
Оба клуба имеют солидный подбор футболистов. По данным Transfermarkt, финалисты ЛЧ входят в топ-10 самых дорогих команд мира. Игроки парижан оценены суммарно в 923 миллиона евро (6 место). Самые дорогие футболисты парижан сконцентрированы в атаке:
- Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро
- Усман Дембеле – 75 миллионов евро
- Брэдли Барколя – 70 миллионов евро
- Жоау Невеш – 65 миллионов евро
- Ашраф Хакими – 65 миллионов евро
Впрочем самый дорогой игрок финала выступает все же за Интер. Речь о Лаутаро Мартинесе, которого оценивают в 95 миллионов. В целом же миланцы замыкают топ-десятку самых дорогих клубов.
Лаутаро Мартинес является лидером Интера / фото Getty Images
Его игроки вместе стоят 664 миллиона евро. При этом состав выглядит более сбалансированным, ведь в топ-5 самых дорогих футболистов команды есть представители всех зон поля:
- Лаутаро Мартинес – 95 миллионов евро
- Николо Барелла – 80 миллионов евро
- Алессандро Бастони – 80 миллионов евро
- Маркус Тюрам – 75 миллионов евро
- Федерико Димарко – 60 миллионов евро
К счастью, все лучшие футболисты команд готовы к финалу. Единственный вопрос у Интера остается по третьему защитнику в компанию к Бастоне и Ачерби.
Обычно там играл Павар, однако француз только недавно восстановился от травмы и не факт, что выйдет в основе. Подменить его могут Дармиан или Биссек. Также маловероятно, что будет играть Зелински, но поляк и так не является игроком основы миланцев.
У парижан состав более понятен, хотя конкуренция за место в атаке рядом с Кварацхелией и Дембеле все же есть. Луис Энрике нередко выпускал вместо Барколя более молодого Дуэ.
Ориентировочные составы:
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Руис – Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
ИНТЕР: Зоммер – Павар, Бастони, Ачерби – Думфрис, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Димарко – Мартинес, Тюрам.
История матчей
Это будет первая битва Интера и ПСЖ на официальном уровне. Ранее команды играли между собой только товарищеские матчи. В пяти спаррингах трижды торжествовали французы. Еще по разу была зафиксирована ничья и победа итальянцев.
Все товарищеские матчи между ПСЖ и Интером:
- 30 декабря 2014 года. ПСЖ – Интер 1:0 (Кабай, 57)
- 30 декабря 2015 года. Интер – ПСЖ 0:1 (Огюстен, 45)
- 25 июля 2016 года. Интер – ПСЖ 1:3 (Йоветич, 45 (пен) – Орье, 14, 87, Курзава, 61)
- 27 июля 2019 года. ПСЖ – Интер 1:1, пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90)
- 1 августа 2023 года. ПСЖ – Интер 1:2 (Витинья, 63 – Эспозито, 81, Сенси, 83)
К слову, ПСЖ имеет негативную статистику в матчах против клубов Серии А – 6 побед при семи ничьих и 10-ти поражениях. А вот Интер более удачно играл против команд из Франции. "Неррадзури" выиграли 12 из 27-ми матчей с клубами Лиги 1.
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Еще в восьми случаях была зафиксирована ничья, а в семи – победил оппонент. К слову, в финале будет один игрок, который сыграет против своей бывшей команды. Речь об Ашрафе Хакими, который выступал за Интер в 2020 году.
Прогноз и где смотреть
Эксперты и букмекеры отдают небольшое преимущество ПСЖ. Победа французов оценивается ориентировочно в 60%, тогда как итальянцев – в 40%. При этом сохраняется немалая вероятность серии пенальти – около 20%.
Главные фавориты на забитый мяч:
- Усман Дембеле (ПСЖ) – 40%
- Лаутаро Мартинес (Интер) – 36%
- Хвича Кварацхеля (ПСЖ) – 36%
- Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 36%
- Маркус Тюрам (Интер) – 33%
- Брэдли Барколя (ПСЖ) – 33%
Матч ПСЖ – Интер онлайн будет показан на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол Первый". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Комментаторами матча станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.
Где смотреть матч ПСЖ – Интер в финале Лиги чемпионов / фото Megogo
Кроме этого, на платформе будет доступна альтернативная дорожка с комментированием известных личностей. На ней будут работать комики Василий Байдак и Роман Мищеряков, а также певец OTOY. Они не только будут развлекать зрителей, а еще и собирать деньги на нужды ВСУ.
Перед игрой транслятор организует аналитическую студию с экспертами, которая начнет свое вещание в 20:30. Ведущим студии будут Евгения Кучеренко и Александр Кобельков, а в роли экспертов будут экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.
Кроме того, онлайн-трансляция матча ПСЖ – Интер будет доступна на сайте 24 Канала в текстовом формате. Читатели смогут отслеживать важнейшие моменты игры, а также увидеть видео голов и обзор матча в отдельном материале.