ПСЖ – Интер: видеообзор огненного финала Лиги чемпионов-2025

Определился победитель текущего розыгрыша Лиги чемпионов-2024/2025. ПСЖ разгромил Интер в финале на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.

В субботу, 31 мая, состоялся финал самого престижного еврокубкового турнира. Обладателем трофея стал французский Пари Сен-Жермен, пишет 24 Канал.

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Мастер-класс в исполнении "парижан"

Миланский Интер ничего не смог противопоставить чемпиону Франции. Подопечные Луиса Энрике одержали заслуженную победу со счетом 5:0.

"Парижане" шокировали "змей" в дебюте матча, забив два гола за восемь минут. Сначала Хакими огорчил свой бывший клуб, воспользовавшись пасом Дуэ.

А впоследствии герой матча Дезире Дуэ к ассисту добавил забитый гол. 19-летний вингер с помощью рикошета пробил Зоммера.

Во втором тайме "парижане" довершили избиение Интера, забив еще три гола. Дезире Дуэ оформил дубль, а Хвича Кварацхелия и Сенни Меюлю довершили разгром.

Свисток арбитра зафиксировал победу ПСЖ. Французский гранд впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. До этого "парижане" лишь однажды играли в финале в сезоне-2019/20, когда уступили Баварии 0:1.

Команда Луиса Энрике оформила требл, добавив к чемпионству и Кубку Франции еще и трофей Лиги чемпионов. Кроме того, "парижане" стали обладателями Суперкубка Франции.

Видеообзор матча ПСЖ – Интер