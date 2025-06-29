Триумфатор Лиги чемпионов унизил команду Месси в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

Поединок 1/8 финала на КЧМ-2025 был принципиальным для капитана Интер Майами Лионеля Месси. Его команда встречалась с Пари Сен-Жерменом, которому аргентинец отдал два года карьеры.

На Клубном чемпионате мира-2025 продолжается стадия 1/8 финала. В одном из самых горячих противостояний этого раунда победитель Лиги чемпионов ПСЖ сражался против Интера из Майами, сообщает 24 Канал.

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Месси против бывших

Первый тайм встречи еще долго будет сниться в кошмарах игрокам Интер Майами. Уже на 6-й минуте матча "парижане" повели в счете. Витинья выполнил подачу со штрафного на Жуана Невеса, который головой пробил по центру ворот.

Видео гола Невеса

Команда Луиса Энрике тотально доминировала на поле. На 16-й минуте мяч после удара Руиса во второй раз залетел в ворота "цапель". Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

На 39-й минуте встречи ужасную ошибку допустил Серхио Бускетс, который потерял мяч на подступах к штрафной. Такие ошибки обладатель Лиги чемпионов не прощает. Невес оформил дубль, воспользовавшись пасом Руиса.

Видео второго гола Невеса

В последние минуты второго тайма игроки ПСЖ добили соперника. Сначала защитник Интер Майами Томас Авилес срезал мяч в собственные ворота. А в компенсированное время Хакими довел счет до неприличного.

Видео автогола Авилеса

Видео гола Хакими

Во втором тайме французский клуб играл в свое удовольствие. Подопечные Луиса Энрике имели несколько возможностей увеличить преимущество, но не воспользовались моментами. Лионель Месси ничем не смог помочь своей команде. Разницы в классе была слишком заметной.

В итоге ПСЖ одержал победу со счетом 4:0.

ПСЖ – Интер Майами 4:0

Голы: Невес, 6, 39, Авилес, 44 (автогол), Хакими, 45+3

Видеообзор матча ПСЖ – Интер Майами

видео появится позже

"Красно-синие" легко вышли в четвертьфинал. На этой стадии ПСЖ сыграет против победителя пары Фламенго – Бавария. Поединок состоится 5 июля в Атланте. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.