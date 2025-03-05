На пути к финалам: история матчей ПСЖ и Ливерпуля в еврокубках: история матчей ПСЖ и Ливерпуля в еврокубках

Французский и английский гранды имеют не очень много очных встреч на евроарене. Однако каждая из них помогала победителю дойти до финала турнира.

На этой неделе в Лиге чемпионов 2024-2025 проходят первые матчи 1/8 финала. Одна из самых интересных встреч этой стадии пройдет в Париже, где местный ПСЖ сразится с Ливерпулем, сообщает 24 Канал. Начало – 5 марта в 22:00 по киевскому времени.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль в плей-офф Лиги чемпионов

Полный паритет

Команды имеют богатый опыт выступлений в еврокубках, но при этом друг с другом пересекались только дважды. Однако те дуэли выходили довольно ожесточенными и напряженными.

В четырех очных матчах ПСЖ и Ливерпуль имеют по две победы. Впервые команды встретились в далеком 1997-м в полуфинале Кубка обладателей Кубков.

В первом матче французы дома разгромили мерсисайдцев 3:0. На выезде же ПСЖ уступил 0:2, однако выйти в финал турнира это не помешало. До трофея парижане так и не добрались, уступив минимально Барселоне (0:1).

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Второй раз команды пересеклись аж через 21 год. На групповой стадии Лиги чемпионов 2018-2019 Ливерпуль и ПСЖ обменялись домашними победами – 3:2 на "Энфилде" и 2:1 в Париже.

Оба клуба прошли в плей-офф тогда, а Ливерпуль вообще дошел до финала и стал победителем турнира после 2:0 против Тоттенхэма. Сейчас же мерсисайдцы снова считаются одним из главных фаворитов турнира после 7 побед в восьми матчах.