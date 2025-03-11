Во вторник, 11 февраля, в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдут четыре ответных матча 1/8 финала. Центральная встреча пройдет на стадионе "Энфилд", где местный Ливерпуль будет принимать ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Париж жаждет реванша

В этой дуэли определится четвертьфиналист турнира. Первая игра завершилась минимальной победой Ливерпуля в Париже, хотя по рисунку игры ПСЖ превосходил соперника существенно.

"Красных" спасла суперигра вратаря Алиссона, который совершил аж 9 сейвов. При этом сами гости забили после единственного удара в створ. Теперь же ПСЖ попытается взять реванш на поле англичан.

Напомним, что в домашних чемпионатах оба клуба уверенно идут к оформлению чемпионства. Ливерпуль опережает Арсенал аж на 15 очков, хоть и сыграл на матч больше. В свою очередь ПСЖ вообще не проигрывал в Лиге 1 и имеет гандикап над Марселем в 16 баллов.

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Где смотреть

Матч Ливерпуль – ПСЖ онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 11 марта в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Энфилд".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Ливерпуль – ПСЖ. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.