ПСЖ – Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 88.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись первые матчи 1/8 финала. Центральной встречей этой стадии можно назвать игру в Париже, где местный ПСЖ противостоял Ливерпулю, сообщает 24 Канал.

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Битва почти чемпионов

Обе команды подошли к встрече в прекрасной форме. ПСЖ до сих пор не проигрывал в чемпионате и уже готов праздновать очередное "золото". Ливерпуль же также имеет солидное преимущество над конкурентами, поэтому его де-факто называют чемпионом АПЛ.

При этом каждая из команд забивает очень много в этом сезоне. Особенно это касается Салаха и Дембеле, которые забивают чуть ли не в каждом матче. Луису Энрике и Арне Слоту удалось выставить почти оптимальные составы.

Единственной важной потерей была травма Коди Гакпо, на месте которого вышел Диого Жота. Ливерпуль начал осторожно и хотел так провести всю игру, но ПСЖ забрал мяч под свой контроль и почти не давал сопернику выдохнуть.

ПСЖ уничтожал соперника

Гости считанные разы доходили до ворот Доннаруммы, тогда как парижане заставили Алиссона вспотеть. Бразилец совершил аж четыре сейва до перерыва и даже пропустил после суперудара Кварацхелии.

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Впрочем Ливерпуль спас VAR, который зафиксировал минимальный офсайд у Хвича. В общем ПСЖ напрягал "красных" постоянно, но забить никак не удавалось. Защита гостей действовала уверенно, а кипер вообще был в ударе.

Нападение Ливерпуля наоборот разочаровывало, поэтому неудивительно, что Слот заменил во втором тайме как Диаса с Жотой, так и Салаха. И именно эти изменения позволили гостям совершить чудо.

Фортуна на стороне Ливерпуля

Эллиотт вышел вместо египтянина и уже через минуту сам оказался с мячом перед воротами Доннаруммы после паса Нуньеса. Харви точно пробил в дальний угол и принес гостям совершенно нелогичную победу.

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Статистика игры выглядит очень красноречиво. ПСЖ нанес 27 ударов, тогда как Ливерпуль – всего двух. Алиссон же совершил аж 10 сейвов, тогда как Доннарумма пропустил единственный выстрел в створ ворот.

Как бы там ни было, но подопечные Слота приблизились к четвертьфиналу ЛЧ даже несмотря на ужасное качество игры. У ПСЖ будет шанс доказать свою силу через неделю, 11 марта, на "Энфилде".

Видеообзор матча ПСЖ – Ливерпуль