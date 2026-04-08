Действующий победитель главного еврокубка ПСЖ сойдется с триумфатором АПЛ Ливерпулем, сообщает 24 Канал. Встреча на стадионе "Парк-де-Пренс" начнется 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Как ПСЖ выбивал Ливерпуль?

Это уже второй сезон подряд, когда ПСЖ и Ливерпуль встречаются в плей-офф. В прошлом году команды сошлись в 1/8 финала и обменялись там выездными победами со счетом 1:0.

В конце концов судьбу путевки в четвертьфинал решила серия пенальти, которая была в пользу французов. Команда Луиса Энрике в итоге и выиграла главный трофей турнира.

Сейчас же оба клуба находятся в худшем положении, чем в прошлом году. Особенно это касается Ливерпуля, который уже давно попрощался с мечтами защитить чемпионство в Англии.

Команда Арне Слота провела впечатляющую трансферную кампанию летом, накупив игроков почти на 500 миллионов. На выходе же из новичков уверенно заиграл разве что Уго Экитике.

Мерсисайдцы вынуждены бороться за право попасть в ЛЧ на следующий сезон. За семь туров до финиша Ливерпуль идет пятым, отставая от топ4 на пять баллов.

Как ПСЖ изменился в этом сезоне?

Что же касается ПСЖ, то спад команды пока не такой катастрофический. В чемпионате парижане лидируют, но отрыв от главного преследователя уже не слишком убедительный.

Ланс отстает лишь на четыре балла, хоть и сыграл на один матч больше. Тем не менее в Лиге чемпионов парижане не впечатляли и не смогли попасть в топ-8 основной стадии.

К слову, против Ливерпуля сможет сыграть украинец Илья Забарный. Центрбек прошлым летом перешел из Борнмута за 63 миллиона евро, но пока имеет стабильную практику разве что в Лиге 1. В еврокубках же тренер отдает предпочтение Маркиньосу.