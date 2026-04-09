Подпишет ли ПСЖ еще одного россиянина, о котором говорили еще в прошлом году
- ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника московского Локомотива Алексея Батракова, собирая детальную информацию и оценивая его потенциал.
- Батраков в этом сезоне забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах, а его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В ноябре прошлого года появилась информация о том, что ПСЖ намерен подписать еще одного российского футболиста. Во французском клубе уже играет российский голкипер Матвей Сафонов.
Однако сейчас российские СМИ снова распространяют новости о возможном подписании игрока московского Локомотива. Поскольку за это время контракт еще не подписан, он до сих пор играет в России и еще не перешел в ПСЖ.
Кого хочет подписать ПСЖ?
Парижане пристально следят за полузащитником московского Локомотива Алексеем Батраковым и рассматривают возможность его трансфера.
Французский клуб уже собирает детальную информацию о футболисте и оценивает его потенциал. В ближайшее время представитель ПСЖ может отправиться в Москву для проведения личных переговоров.
Статистический портал Transfermarkt оценивает Батракова в 25 миллионов евро.
В этом сезоне он забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах.
В нынешнем сезоне чемпионата России Батраков сыграл 22 матча, отметился 12 голами и сделал 8 ассистов.
Выступления Ильи Забарного в Лиге чемпионов за ПСЖ
Украинский защитник не выходил на поле в шести последних матчах своей команды ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА.
Забарный пропустил такие поединки:
- Ливерпуль
- Челси (два матча)
- Монако (два матча)
- Ньюкасл