Хотя ПСЖ в этом матче не продемонстрировал уверенной игры, они смогли воспользоваться нестабильностью выступлений Ливерпуля. 24 Канал рассказывает, как прошел поединок между английским и французским клубами.

Кто был фаворитом матча?

Перед матчем между ПСЖ и Ливерпулем аналитики единодушно отдавали предпочтение французскому клубу.

Парижский гранд пребывал в отличной форме, одержав серию убедительных побед и уверенно возглавив турнирную таблицу Лиги 1. Дополнительным фактором в пользу ПСЖ была домашняя арена, где команда традиционно демонстрирует сильную игру.

Зато Ливерпуль столкнулся с кадровыми проблемами из-за травм ключевых игроков и колебаниями результатов, что значительно уменьшало его шансы на успех в Париже. Из-за этого ПСЖ воспринимался как явный фаворит встречи.

ПСЖ – Ливерпуль 2:0

Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 65

Матч начался после минуты молчания в честь Мирчи Луческу.

ПСЖ сразу взял игру под свой контроль, и уже на 10-й минуте это принесло результат. Дезире Дуэ обыграл нескольких защитников, и пробил из пределов штрафной площади. Мяч от рикошета попал в сетку ворот.

На 20-й минуте Доминик Собослай сделал перспективную передачу, однако Матвей Сафонов надежно выбил мяч.

Позже у ворот Ливерпуля возникли еще опасные моменты. Сперва, на 32-й минуте, Хвича Кварацхелия пробил слета, но голкипер совершил отличный сейв. Через пять минут Дезире Дуэ получил точную передачу и оказался наедине с голкипером. Он пробил низом в правый угол, но Мамардашвили в прыжке спас ворота.

До завершения первого тайма ПСЖ продолжал давить. Дембеле сыграл на добивании в штрафной и сильно пробил в центр ворот, однако Мамардашвили надежно отразил этот удар, осуществив сейв.

Во втором тайме Нуну Мендеш отдал великолепный пас на партнера по команде. Дембеле принял мяч и пробил, однако мяч пролетел лишь несколько сантиметров над перекладиной.

На 65-й минуте Кварацхелия эффективно использовал голевой момент и поразил ворота соперника.

На 70-й минуте была возможность назначить пенальти против английского клуба. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение и отменил одиннадцатиметровый удар.

Хоть ПСЖ уже забил два гола, команда не останавливалась и продолжала искать возможность для еще одного. Ашраф Хакими первым оказался на мяче в штрафной площади и пробил впечатляюще в правый угол ворот, но вратарь Ливерпуля оказался готовым и сделал сейв.

После этого Дембеле подобрал мяч в штрафной и резко пробил по воротам, однако мяч попал в правую стойку. Затем Хакими отдал низовую передачу в штрафную на Мендеша, но тот слишком долго контролировал мяч и потерял его в пользу одного из защитников.

Все эти моменты произошли в течение нескольких минут, демонстрируя высокую активность ПСЖ в нападении.

В завершающие минуты матча арбитр снова не назначил пенальти в ворота Ливерпуля.

Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.