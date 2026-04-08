Хоча ПСЖ у цьому матчі не продемонстрував впевненої гри, вони змогли скористатися нестабільністю виступів Ліверпуля. 24 Канал розповідає, як пройшов поєдинок між англійським та французьким клубами.

Хто був фаворитом матчу?

Перед матчем між ПСЖ та Ліверпулем аналітики одностайно віддавали перевагу французькому клубу.

Паризький гранд перебував у відмінній формі, здобувши серію переконливих перемог і впевнено очоливши турнірну таблицю Ліги 1. Додатковим фактором на користь ПСЖ була домашня арена, де команда традиційно демонструє сильну гру.

Натомість Ліверпуль зіткнувся з кадровими проблемами через травми ключових гравців і коливаннями результатів, що значно зменшувало його шанси на успіх у Парижі. Через це ПСЖ сприймався як явний фаворит зустрічі.

ПСЖ – Ліверпуль 2:0

Голи: Дуе, 11, Кварацхелія, 65

Матч розпочався після хвилини мовчання на честь Мірчі Луческу.

ПСЖ відразу взяв гру під свій контроль, і вже на 10-й хвилині це принесло результат. Дезіре Дуе обіграв кількох захисників, і пробив з меж штрафного майданчика. М'яч від рикошету влучив у сітку воріт.

На 20-й хвилині Домінік Собослай зробив перспективну передачу, проте Матвєй Сафонов надійно вибив м’яч.

Пізніше біля воріт Ліверпуля виникли ще небезпечні моменти. Спершу, на 32-й хвилині, Хвіча Кварацхелія пробив зльоту, але голкіпер здійснив відмінний сейв. Через п'ять хвилин Дезіре Дуе отримав точну передачу і опинився наодинці з голкіпером. Він пробив низом у правий кут, але Мамардашвілі в стрибку врятував ворота.

До завершення першого тайму ПСЖ продовжував тиснути. Дембеле зіграв на добиванні у штрафному майданчику та сильно пробив у центр воріт, проте Мамардашвілі надійно відбив цей удар, здійснивши сейв.

У другому таймі Нуну Мендеш віддав чудовий пас на партнера по команді. Дембеле прийняв м'яч і пробив, проте м'яч пролетів лише кілька сантиметрів над перекладиною.

На 65-й хвилині Кварацхелія ефективно використав гольовий момент і вразив ворота суперника.

На 70-й хвилині була можливість призначити пенальті проти англійського клубу. Однак після перегляду VAR суддя змінив своє рішення і відмінив одиннадцятиметровий удар.

Хоч ПСЖ вже забив два голи, команда не зупинялася і продовжувала шукати нагоду для ще одного. Ашраф Хакімі першим опинився на м'ячі у штрафному майданчику й пробив вражаюче в правий кут воріт, але воротар Ліверпуля виявився готовим і зробив сейв.

Після цього Дембеле підібрав м'яч у штрафному і різко пробив по воротах, проте м'яч влучив у праву стійку. Потім Хакімі віддав низову передачу у штрафний на Мендеша, але той надто довго контролював м'яч і втратив його на користь одного із захисників.

Всі ці моменти відбулися протягом кількох хвилин, демонструючи високу активність ПСЖ у нападі.

У завершальні хвилини матчу арбітр знову не призначив пенальті у ворота Ліверпуля.

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.