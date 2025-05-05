ПСЖ все еще претендует на подписание лидера сборной Украины

Украинский защитник Илья Забарный все еще интересует ПСЖ. Парижане снова попытаются подписать футболиста Борнмута.

Еще в декабре 2024 года защитник Борнмута Илья Забарный попал на радары ПСЖ. Однако тогда не получилось подписать игрока из-за присутствия российского голкипера Матвея Сафонова и нежелания украинца переезжать в Париж.

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ПСЖ снова хочет подписать Забарного

Летом парижан может покинуть капитан команды Маркиньосон, которому исполняется 30 лет, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sport CH.

На место игрока рассматривают две кандидатуры – Илья Забарный и Хоэль Ордоньес, выступающий за бельгийский Брюгге.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 36 матчей за Борнмут во всех турнирах.

Отметим, что украинским футболистом также интересуются такие клубы как Челси и Ньюкасл.