Умер легенда Реала, который завоевал с клубом 32 трофея

Печальная новость всколыхнула спортивное сообщество. 4 мая перестало биться сердце Рафаэля Руллана.

Легендарный баскетболист ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Реала. Причины смерти пока неизвестны.

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Был выдающимся игроком

Почти всю игровую карьеру он провел в составе мадридского клуба. Талантливый центровой был в структуре "сливочных" с 15 лет.

"Реал Мадрид, его президент и Совет директоров глубоко сожалеют по поводу смерти Рафаэля Руллана, одной из величайших легенд мадридского клуба и европейского баскетбола. Реал Мадрид выражает соболезнования его семье, товарищам по команде и всем его близким.

Рафаэль был связан с мадридской командой практически всю свою жизнь, с тех пор, как ему исполнилось 15 лет. Кроме 18 сезонов в качестве игрока, он занимал различные должности делегата первой команды и директора спортивных школ. Покойся с миром", – говорится в заявлении клуба.

Справка. Рафаэль Руллан играл за Реал с 1969 по 1987 год. Он выиграл со "сливочными" 3 Кубка европейских чемпионов, 4 Межконтинентальных кубка, Кубок обладателей кубков, 14 чемпионатов, 9 Кубков и Суперкубок Испании. Также он имел в своем активе 162 матча за сборную Испании, с которой становился вице-чемпионом Европы-1973.

Напомним, что в марте умер самый тяжелый баскетболист в истории НБА.