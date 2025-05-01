Противостояние между "сине-гранатовыми" и "нерадзурри" завершилось безумной ничьей со счетом 3:3. Одним из главных героев игры стал бразильский вингер "блаугранас" Рафинья, сообщает 24 канал.

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Что покорилось Рафинье

Рафинья отдал ассист на Феррана Торреса, который забил второй гол Барселоны в напряженном матче против Интера. Таким образом бразилец записал на свой счет 20 результативное действие в текущей Лиге чемпионов.

По данным Squawka, Рафинья превзошел достижение Лионеля Месси. Аргентинец в свое время отметился 19 голевыми действиями в одном сезоне Лиги чемпионов.

Также Рафинья стал первым бразильцем в истории Барселоны, который достиг этой отметки в главном европейском турнире.

Рафинья отдал ассист на Феррана Торесса: смотрите видео

Напомним, что общий рекорд Лиги чемпионов принадлежит Криштиану Роналду. Легендарный португалец отметился 22 результативными действиями в турнире за Реал в сезоне 2013/2014: 17 голов и 5 ассистов.

Ранее Рафинья раскритиковал партнеров по команде. Причиной для гнева бразильца стала плохая игра Барселоны в матче против Интера в 1/2 финала Лиги чемпионов.