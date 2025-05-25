Россия повредила дом в Харькове, где живет украинская чемпионка: последствия обстрела
- В ночь на 25 мая российская армия нанесла ракетный удар по Украине, повредив дом в Харькове, где живет чемпионка Кубка мира-2025 по синхронному плаванию Мария Зачепа.
- В результате обстрела серьезно пострадал балкон квартиры, где живет Зачепа, но сама спортсменка не получила повреждений.
Россияне продолжают демонстрировать свое истинное лицо на весь мир. В ночь на 25 мая оккупационная армия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по Украине.
В результате коварной атаки оккупантов пострадал дом в Харькове. В нем живет Мария Зачепа, которая является чемпионкой Кубка мира-2025 по синхронному плаванию, информирует 24 канал.
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Ужасные последствия атаки
Спортсменка к счастью не пострадала во время обстрела, наибольшие разрушения претерпел балкон квартиры, где жила Мария Зачепа. Федерация артистического плавания Украины показала повреждения, которые нанесли россияне.
Россияне повредили дом в Харькове: смотрите видео
Напомним, что Мария Зачепа в апреле этого года в составе национальной сборной Украины по синхронному плаванию победила на этапе Кубка мира в акробатической группе.
Украинские спортсменки заняли первое место, благодаря тому, что получили за свое выступление 200.0911 баллов. "Сине-желтые" опередили ближайших соперниц более чем на 13 баллов.