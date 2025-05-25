Внаслідок підступної атаки окупантів постраждав будинок у Харкові. У ньому мешкає Марія Зачепа, яка є чемпіонкою Кубка світу-2025 з синхронного плавання, інформує 24 канал.

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Жахливі наслідки атаки

Спортсменка на щастя не постраждала під час обстрілу, найбільших руйнувань зазнав балкон квартири, де мешкала Марія Зачепа. Федерація артистичного плавання України показала пошкодження, які завдали росіяни.

Росіяни пошкодили будинок у Харкові: дивіться відео

Нагадаємо, що Марія Зачепа у квітні цього року у складі національної збірної України з синхронного плавання перемогла на етапі Кубка світу в акробатичній групі.

Українські спортсменки посіли перше місце, завдяки тому, що отримали за свій виступ 200.0911 балів. "Синьо-жовті" випередили найближчих суперниць на понад 13 балів.