В результате российской атаки на Киев поврежден спортивный лицей: ужасные фото последствий
- Российская атака на Киев повредила спортивный лицей в Соломенском районе.
- В заведении выбиты окна и повреждена крыша.
Террористы продолжают совершать зверские преступления против мирного населения Украины. От их дронов и ракет страдают также и спортивные объекты.
Российские террористы уже четвертый год ведут полномасштабную войну против Украины. Оккупанты атакуют мирные города и устраивают геноцид украинцев.
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Пострадало спортивное учреждение
Очередная ужасная атака произошла в ночь на 17 июня. Россияне массированно атаковали Киев с помощью беспилотников и ракет различных типов с кассетными боеприпасами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев Times.
Среди пострадавших объектов есть как жилые дома, так и объекты спортивной инфраструктуры. В результате российской атаки поврежден Киевский спортивный лицей.
Последствия атаки на Киевский спортивный лицей / фото Киев Times:
Заведение находится в Соломенском районе на бульваре Вацлава Гавела. В лицее выбиты все окна и повреждена крыша. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.
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Напомним, что по Киеву ночью 17 июня было применено почти 200 беспилотников, а также 14 крылатых и две баллистические ракеты. Уже известно о 15-х погибших и 64-х раненых в результате атаки.
Мир украинского спорта отреагировал на российский террор столицы Украины. Известные атлеты показали на своих страницах в соцсетях фото последствий бомбардировок.