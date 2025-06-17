В результате российской атаки на Киев поврежден спортивный лицей: ужасные фото последствий

Террористы продолжают совершать зверские преступления против мирного населения Украины. От их дронов и ракет страдают также и спортивные объекты.

Российские террористы уже четвертый год ведут полномасштабную войну против Украины. Оккупанты атакуют мирные города и устраивают геноцид украинцев.

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Пострадало спортивное учреждение

Очередная ужасная атака произошла в ночь на 17 июня. Россияне массированно атаковали Киев с помощью беспилотников и ракет различных типов с кассетными боеприпасами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев Times.

Среди пострадавших объектов есть как жилые дома, так и объекты спортивной инфраструктуры. В результате российской атаки поврежден Киевский спортивный лицей.

Последствия атаки на Киевский спортивный лицей / фото Киев Times:

Заведение находится в Соломенском районе на бульваре Вацлава Гавела. В лицее выбиты все окна и повреждена крыша. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

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Напомним, что по Киеву ночью 17 июня было применено почти 200 беспилотников, а также 14 крылатых и две баллистические ракеты. Уже известно о 15-х погибших и 64-х раненых в результате атаки.

Мир украинского спорта отреагировал на российский террор столицы Украины. Известные атлеты показали на своих страницах в соцсетях фото последствий бомбардировок.