Определилось расписание матчей плей-офф за право играть в УПЛ: даты поединков

В чемпионате Украины по футболу определились две команды, которые сыграют переходные матчи с представителями Первой лиги. Поединки за право представлять элитный дивизион в следующем сезоне состоятся на следующей неделе.

В пятницу, 23 мая, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка матчей плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2025/26. Официальную церемонию провели спортивный директор УПЛ Максим Степаненко и спортивный директор ПФЛ Сергей Анненко, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Украинской Премьер-лиги.

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Результаты жеребьевки переходных матчей

По итогам матчей 30-го тура определились две команды УПЛ, которые сыграют в переходных матчах. Это Ворскла и Левый Берег, которые заняли 13 и 14 место в турнирной таблице.

От Первой лиги в плей-офф сыграют коллективы, которые завершат чемпионат на третьей и четвертой строчках. Окончательный состав участников определится 24 мая, когда состоятся поединки 8-го тура в чемпионской группе.

Согласно регламенту команды сыграют по два матча плей-офф за право участия в следующем сезоне УПЛ. Первые поединки состоятся 29 мая, а ответные матчи – 1 июня.

Даты матчей плей-офф

29 июня (четверг). 4 команда Первой лиги – Ворскла

29 июня (четверг). Левый Берег – 3 команда Первой лиги

1 июня (воскресенье). Ворскла – 4 команда Первой лиги

1 июня (воскресенье). 3 команда Первой лиги – Левый Берег

Напомним, что в Первой лиге досрочно определился чемпион – команда Эпицентр из Каменец-Подольского. Они автоматически заработали путевку в УПЛ.

На втором месте идет Полтава, которая опережает соперников на три балла. В случае поражения в 8 туре команда опустится на третью строчку. Также претендуют на выход в УПЛ Кудривка (3 место, 35 очков), Металлист 1925 (4 место, 35 очков) и Агробизнес (5 место, 32 балла).