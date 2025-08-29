Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 4-го тура УПЛ-2025/2026

В пятницу, 29 августа, стартует уже четвертый тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа распределена на три игровых дня.

Программу четвертого тура открывает матч дебютанта УПЛ. 29 августа СК Полтава примет луганскую Зарю, информирует 24 Канал.

Каково расписание матчей 4-го тура УПЛ-2025/2026?

Также в пятницу, 29 августа, будет сыгран еще один матч, в котором другой дебютант элитного дивизиона Кудривка сыграет против львовских Карпат, которые не очень удачно стартовали в новом сезоне УПЛ.

Центральным поединком тура точно является встреча в столице Украины, в котором Динамо сыграет против житомирского Полесья. Оба клуба перед очной игрой провели свои матчи в еврокубках.

29 августа, 15:30. СК Полтава – Заря

29 августа, 18:00. Кудривка – Карпаты

30 августа, 13:00. Кривбас – Оболонь

30 августа, 15:30. Колос – Эпицентр

30 августа, 18:00. Металлист 1925 – Рух

31 августа, 13:00. ЛНЗ – Верес

31 августа, 15:30. Динамо – Полесье

31 августа, 18:00. Шахтер – Александрия

Турнирная таблица после 4-го тура УПЛ