Разборки с женой Блохина, скандал в Испании: интересные факты о выдающейся гимнастке Дерюгиной

Ирина Дерюгина безусловно одна из лучших украинских гимнасток. Она навсегда вписала свое имя в историю спорта, получив немало наград за свою карьеру.

Кроме того, она воспитала не одну известную гимнастку. Что известно о выдающейся украинской спортсменке и тренере, ее карьеру, достижения, а также интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.

Читайте также Покинула США из-за Зеленского и живет в Москве: что известно о призерке Олимпиады Грушиной

Что известно о карьере Дерюгиной?

Как говорится в статье на Википедии, Дерюгина родилась в Киеве в семье олимпийского чемпиона Ивана Дерюгина и тренера по художественной гимнастке Альбины Дерюгиной. 11 января 2026 года выдающаяся украинская гимнастка празднует 69-й день рождения.

Ирина Дерюгина в юности / Фото из открытых источников

В возрасте 10 лет она поступила в Национальную высшую балетную школу. А с 1976 по 1980 год Ирина училась в Киевском институте физической культуры.

Также с 1972 года гимнастка выступала в составе сборной СССР. В 1972 году она завершила профессиональную карьеру.

За время своих выступлений Дерюгина неоднократно становилась чемпионкой Советского союза, Европы и мира. Более того, гимнастка единственная в истории СССР, которая дважды выигрывала абсолютное первенство на чемпионате мира (1977 и 1979 годы).

Что известно о судейском скандале в Испании?

В 2000 году на чемпионате Европы в испанской Сарагосе произошел громкий скандал из-за судейских оценок Елены Витриченко. После просмотра видеозаписей было выявлено, что некоторые судьи необъективно занижали оценки.

В итоге Федерация гимнастики признала виновными команду судей, среди которых была и Дерюгина. Впоследствии для них запросили более суровое наказание, за что они получили годовую дисквалификацию.

Ирина Дерюгина / Фото из открытых источников

Также страны были вынуждены выбрать других судей для Сиднейских Олимпийских игр. Интересно, что впервые за всю историю художественной гимнастики было доказано и наказано сознательно предвзятое судейство.

Как Дерюгину дисквалифицировали во второй раз?

В апреле 2008 года выдающаяся украинская гимнастка вляпалась в новый скандал. Ей запретили заниматься любой судейской и тренерской деятельностью сроком на восемь лет.

Международная федерация гимнастики обвинила Дерюгину в подкупе и давлении на судей, а также влиянии на окончательные результаты соревнований. После рассмотрения апелляции срок наказания был снижен до 4 лет, а также ей разрешили быть частью делегации в роли тренера.

Что известно о личной жизни Дерюгиной?

В 1980 году Дерюгина вышла замуж за известного футболиста Олега Блохина. Брак гимнастки и форварда Динамо стал большим событием в спортивном мире, ведь они были большими звездами в советском спорте.

Ирина Дерюгина с Олегом Блохиным и дочерью / Фото из открытых источников

Через три года у звездных супругов родилась дочь Ирина. А уже в 1989 году Дерюгина и Блохин расторгли брак. По словам гимнастки, это был болезненный, но необходимый шаг в ее жизни.

У нас была очень большая любовь с Олегом. Я считаю, что этот человек очень многого стоит. Но, наверное, всегда, когда женщина ездит, такое происходит,

– цитирует Дерюгину Апостроф.

Впоследствии выдающаяся спортсменка еще раз вышла замуж, но она редко говорит об этом браке. Более того, она назвала его "большой ошибкой".

Почему Дерюгина судится с новой женой Блохина?

В сентябре 2025 года появилась информация, что между Дерюгиной и другой женой ее бывшего мужа Олега Блохина Анжелой возник скандал. Объектом спора стала квартира в Киеве.

По информации Игоря Бурбаса, спор о квартире в столице Украины на тот момент длился почти год и постепенно двигался в суд. Пока неизвестно, пришли ли обе стороны к взаимному согласию.

Другие интересные факты о Дерюгиной?