Разборки с женой Блохина, скандал в Испании: интересные факты о выдающейся гимнастке Дерюгиной
- Ирина Дерюгина является выдающейся украинской гимнасткой, которая дважды выигрывала абсолютное первенство на чемпионате мира в 1977 и 1979 годах.
- Дерюгина была дисквалифицирована на год в 2000 году за предвзятое судейство, а в 2008 году на восемь лет за подкуп судей, но срок наказания впоследствии снизили до четырех лет.
Ирина Дерюгина безусловно одна из лучших украинских гимнасток. Она навсегда вписала свое имя в историю спорта, получив немало наград за свою карьеру.
Кроме того, она воспитала не одну известную гимнастку. Что известно о выдающейся украинской спортсменке и тренере, ее карьеру, достижения, а также интересные факты из жизни – рассказывает 24 канал.
Что известно о карьере Дерюгиной?
Как говорится в статье на Википедии, Дерюгина родилась в Киеве в семье олимпийского чемпиона Ивана Дерюгина и тренера по художественной гимнастке Альбины Дерюгиной. 11 января 2026 года выдающаяся украинская гимнастка празднует 69-й день рождения.
В возрасте 10 лет она поступила в Национальную высшую балетную школу. А с 1976 по 1980 год Ирина училась в Киевском институте физической культуры.
Также с 1972 года гимнастка выступала в составе сборной СССР. В 1972 году она завершила профессиональную карьеру.
За время своих выступлений Дерюгина неоднократно становилась чемпионкой Советского союза, Европы и мира. Более того, гимнастка единственная в истории СССР, которая дважды выигрывала абсолютное первенство на чемпионате мира (1977 и 1979 годы).
Что известно о судейском скандале в Испании?
В 2000 году на чемпионате Европы в испанской Сарагосе произошел громкий скандал из-за судейских оценок Елены Витриченко. После просмотра видеозаписей было выявлено, что некоторые судьи необъективно занижали оценки.
В итоге Федерация гимнастики признала виновными команду судей, среди которых была и Дерюгина. Впоследствии для них запросили более суровое наказание, за что они получили годовую дисквалификацию.
Также страны были вынуждены выбрать других судей для Сиднейских Олимпийских игр. Интересно, что впервые за всю историю художественной гимнастики было доказано и наказано сознательно предвзятое судейство.
Как Дерюгину дисквалифицировали во второй раз?
В апреле 2008 года выдающаяся украинская гимнастка вляпалась в новый скандал. Ей запретили заниматься любой судейской и тренерской деятельностью сроком на восемь лет.
Международная федерация гимнастики обвинила Дерюгину в подкупе и давлении на судей, а также влиянии на окончательные результаты соревнований. После рассмотрения апелляции срок наказания был снижен до 4 лет, а также ей разрешили быть частью делегации в роли тренера.
Что известно о личной жизни Дерюгиной?
В 1980 году Дерюгина вышла замуж за известного футболиста Олега Блохина. Брак гимнастки и форварда Динамо стал большим событием в спортивном мире, ведь они были большими звездами в советском спорте.
Через три года у звездных супругов родилась дочь Ирина. А уже в 1989 году Дерюгина и Блохин расторгли брак. По словам гимнастки, это был болезненный, но необходимый шаг в ее жизни.
У нас была очень большая любовь с Олегом. Я считаю, что этот человек очень многого стоит. Но, наверное, всегда, когда женщина ездит, такое происходит,
– цитирует Дерюгину Апостроф.
Впоследствии выдающаяся спортсменка еще раз вышла замуж, но она редко говорит об этом браке. Более того, она назвала его "большой ошибкой".
Почему Дерюгина судится с новой женой Блохина?
В сентябре 2025 года появилась информация, что между Дерюгиной и другой женой ее бывшего мужа Олега Блохина Анжелой возник скандал. Объектом спора стала квартира в Киеве.
По информации Игоря Бурбаса, спор о квартире в столице Украины на тот момент длился почти год и постепенно двигался в суд. Пока неизвестно, пришли ли обе стороны к взаимному согласию.
Другие интересные факты о Дерюгиной?
- Впервые Дерюгина выиграла чемпионат СССР в 16 лет, а уже в 19 лет она стала чемпионкой мира.
- Отметим, что она была первой советской гимнасткой, которая выполнила сложные элементы с мячом. Позже они вошли в программу соревнований.
- Ирина вместе со своей мамой Альбиной основали "Школу Дерюгиных", через которую прошли известные украинские гимнастки – Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова.
- Кроме того, у Дерюгиной есть бизнес с бывшим мужем Блохиным. Они занимаются строительством и торговлей.