Президент США Дональд Трамп очередной раз поговорил с российским диктатором. Во время разговора с Путиным возле главы Белого дома красовался футбольный аксессуар.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главным вопросом было завершение войны в Украине, сообщает 24 Канал.

По теме Один из игроков Челси не пожал руку Трампу: в чем причина

Чем отличился разговор с Путиным?

После разговора с Зеленским американский президент позвонил Владимиру Путину. Официальный аккаунт Белого дома опубликовал фото разговора Трампа с российским диктатором.

На нем можно увидеть интересный футбольный атрибут. Рядом с Дональдом стоял трофей обновленного Клубного чемпионата мира, который в июне и июле проходил в США.



Трофей Клубного ЧМ оказался рядом с Трампом / фото Белого дома

Напомним, что Клубный чемпионат мира неожиданно выиграл лондонский Челси. В финале турнира команда Энцо Марески разгромила действующего победителя Лиги чемпионов ПСЖ.

Тогда Трамп вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вручил этот трофей Челси. Дональд даже попал в забавную ситуацию, когда решил остаться вместе с игроками Челси во время поднятия титула капитаном команды.

Как Трамп попал на празднование Челси: смотреть видео

Перед этим ФИФА представила Трампу этот трофей в его Овальном кабинете. Президент США хотел вернуть награду организации, но они отказались и заверили политика, что изготовят новую награду.

Читайте также Спрятал медаль и не покинул подиум: Трамп стал заметной фигурой на награждении Клубного ЧМ

Отметим, что уже через год страна примет новый крупный турнир – чемпионат мира по футболу. Соревнования на 48 команд пройдут в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.