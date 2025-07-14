Во время церемонии награждения футболистов Челси произошла неожиданность. 19-летний игрок "пенсионеров" проигнорировал рукопожатие с Дональдом Трампом, пишет 24 Канал.

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Почему футболист не пожал руку Трампу?

Во время награждения чемпионов президент США Дональд Трамп, который присоединился к церемонии, вручал медали игрокам Челси. Однако неожиданно для всех 19-летний футболист Тайрик Джордж не пожал ему руку. Этот момент сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях.

И, как выяснилось, никакого протеста или пренебрежения в действии игрока не было. Награждение происходило в ускоренном темпе, и Трамп, отвлекшись на следующую медаль, просто пропустил рукопожатие с Джорджем. Сам футболист, по словам очевидцев, отнесся к инциденту спокойно, ведь главное для него – это трофей, который он завоевал вместе с командой.

Интересно, что для Челси эта победа стала второй на Клубном чемпионате мира. Впервые они торжествовали в 2021 году, когда в финале одолели Палмейрас.