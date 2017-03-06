Об Усике, гонках FPV-дронов и реабилитации через спорт: разговор с подполковником ГУР Савенко

В конце февраля 2025-го года Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт новым неолимпийским видом спорта. Это дало еще больший толчок для развития этого интересного направления.

Военно-технологический спорт объединяет соревнования аж в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство. Одно из направлений, которое набирает популярность, это гонки на FPV-дронах. Это направление сочетает передовые технологии, скорость и адреналин. Но для многих это не просто новый вид спорта – это способ восстановления и реабилитации.

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"Это часть реабилитации для военных": о гонках на FPV-дронах и их особенностях

После такого официального объявления 24 Канал в рамках проекта "Интервью24" пообщался с Андреем Савенко – украинским военным (звание – подполковник), спортсменом, вице-президентом Всеукраинской федерации рукопашного боя. Подполковник Главного управления разведки рассказал о развитии и особенностях гонок на FPV-дронах, о том, как спорт помогает военным вернуться к повседневной жизни, об организации соревнований в память о павших Героях Украины и выделил украинских спортсменов, которые являются примерами для других.

Какова ваша первая реакция на такое важное решение для развития военно-технологического спорта?

Это очень важный шаг для федерации, потому что это дает нам возможность официально проводить соревнования. Это предоставляет нам официальную поддержку от Министерства молодежи и спорта, вообще от государства. Также это дает возможность присваивать спортивные звания: мастер спорта, кандидат в мастера спорта и другие. Также в стратегии развития Федерации военно-технологического спорта одним из направлений является выход на международный рынок, где можно устроить международные соревнования, чемпионат мира.



Реабилитация через гонки на FPV-дронах / Фото из личного архива подполковника ГУР МО

Был ли ранее признан этот вид спорта неолимпийским в какой-то другой европейской стране?

Возможно, вид спорта, как именно дрон-рейсинг. Это там, где пилоты на FPV-дронах делают в воздухе фигуры, летают через препятствия. Возможно, существует. Не знаю просто точно. Но именно такого вида спорта, который охватывает наземные, наводные, воздушные, их нет, не существует. Можно сказать, что Украина стала первой именно в этом случае. И опять же, мы применяем гонки на FPV-дронах с нагрузкой, то есть имитируя боевую часть.

Как возникла идея проведения соревнований по гонкам FPV-дронов? Могут ли гражданские операторы дронов участвовать в таких соревнованиях? Или только военные?

Само признание официального спорта предполагает уже определенную отработанную систему правил. Систему федерации проведения соревнований, утвержденных правил оценивания и все остальное. Участие в соревнованиях могут принимать все – от детей до взрослых, несмотря, или это военный ветеран или не ветеран. Мы их не разъединяем. Это часть реабилитации, адаптации для военных, где они могут посоревноваться со своими собратьями. Для гражданских такие соревнования являются хорошим опытом, чтобы в дальнейшем становиться на защиту нашей Родины. Для молодежи эти соревнования также являются полезными, ведь там они получают знания от опытных участников гонок. Повторюсь, что на соревнованиях применяют FPV-дроны именно с нагрузкой, имитирующей боевую часть, ведь тогда дрон ведет себя совсем иначе.

Отличаются ли соревнования среди взрослых и детей? Есть ли там определенные отличия?

Нет никаких.

Как вообще происходит оценивание участников на соревнованиях? Возможно, есть какой-то перечень критерий?

Скорость. Мы разберем одно из направлений, это гонки на FPV-дронах с нагрузкой. Перед участниками есть определенная трасса с препятствиями. Пилот, который управляет дроном с нагрузкой, должен максимально быстро ее пройти, не задев ни одно из препятствий. Сейчас война дронов. Технологическая война. Чтобы это развивать и поддерживать в мирное время, для этого и нужен именно этот вид спорта, где люди будут соревноваться, улучшать результаты, общаться между собой, делиться информацией, какими-то инновациями, боевым опытом.



Андрей Савенко во время одной из операций / Фото из личного архива защитника

Возможно, кто-то из-за рубежа обращался за советами и просил поделиться опытом именно в этой сфере?

Мы ведем активное общение с другими странами в этом направлении. Ведь для того, чтобы реализовать международную федерацию военно-технологического спорта, туда должны уже входить и подписывать меморандум именно страны. Мы ведем переговоры с различными странами, но об этом будет сообщено чуть позже.

"Достаточно двух недель": о подготовке пилотов и шансах гонок попасть на Игры непокоренных

Насколько сложно вообще научиться управлять FPV-дроном для гонок? Сколько времени занимает подготовка?

Как боевой офицер, я различаю две подготовки: военная подготовка и подготовка именно к участию в соревнованиях. Гораздо сложнее готовиться к соревнованиям, ведь здесь присутствует короткая дистанция, в которую запихнули много различных препятствий и поворотов. Здесь нужны уже профессиональные навыки пилота, нужен опыт и опытный пилот. Для военной подготовки достаточно двух недель. Этого времени достаточно для боевых условий. Пилот, который управляет FPV-дроном, перелетает две посадки, а в третьей посадке уже стоит вражеская техника, в которую нужно попасть.

Есть ли шансы, что гонки на FPV-дронах попадут в перечень видов спорта на Играх непокоренных?

Это вопрос времени. Сейчас идет технологическая война, и большинство военнослужащих, которые проходят реабилитацию, основном являются пилотами. Даже во время реабилитации им было бы интересно принимать участие в родной для их сердца сфере. Таким военным, которые управляли FPV-дронами, будет приятнее участвовать в таких гонках, чем искать какой-то другой вид спорта на Играх непокоренных, в котором он сможет себя раскрыть.

Настолько долго придется ждать?

Вернемся к этому вопросу через год.



Савенко учил беспилотному делу пилотов / Фото из личного архива Андрея

"Даже в Донецком аэропорту отжимался": как спорт становится реабилитацией для военных

Могли ли вообще представить, что сможете снова быть причастным к спорту?

Как и мои товарищи-спортсмены, которые пошли воевать, мы делим спортсменов на две категории: спортсмены-воины и просто спортсмены-бойцы, которые во время полномасштабной войны танцуют гопак на борцовских коврах. Они считают, что этим они защищают интересы нашего государства в тот момент, когда нам нужно бороться за существование нашего государства.

На вашем примере хотелось бы услышать больше, как спорт помогает в реабилитации военным, которые вернулись к повседневной жизни после тяжелых ранений или службы на фронте?

Прежде всего, спорт формирует мужской характер. Что такое война? Война – это характер. Ведь в боевых условиях очень много стрессовых ситуаций. Именно формирование характера и крепкого стриженя помогает "не потерять голову", не поддаться панике и принимать правильное решение в таких сложных ситуациях.

Лично я занимался спортом везде и даже там, где это сложно было представить. В 2014 году, когда враг начал оккупацию Крыма, я умудрялся совмещать службу с бегом. Я бегал кроссы в бронежилете и с автоматом. Был момент, когда я отпросился и поехал со сломанной техникой в Николаев. Оттуда взял курс в Киев, где преодолел марафонскую дистанцию, и вернулся на службу. Занимался спортом постоянно. Даже в Донецком аэропорту, когда мы жили в подвалах, я там постоянно отжимался от земли. Если нельзя было бегать и даже голову поднять, я отжимался. Не представляю своей жизни без спорта.



Андрей Савенко преодолел марафон в Киеве / Фото из личного архива военного

Впереди у меня два протезирования правой конечности. Сначала будут менять тазобедренный сустав, а потом уже коленный сустав. Несмотря на это я уже строю планы. Сначала меня ждет реабилитация, после чего хочу поехать на Invictus Games или еще на какие-то соревнования. Мне уже говорят, что нельзя заниматься этим, но все эти разговоры меня не остановят. Спорт со мной всю жизнь.

Обратите внимание! 15 марта Андрей Савенко хочет принять участие в чемпионате Украины по рукопашному бою. Военный и спортсмен верит в то, что следующим шагом будет попадание в сборную. Уже 18 марта на Савенко ждет первая операция по протезированию тазобедренного сустава. После операции у чемпиона мира будет 7 – 8 месяцев на реабилитацию, восстановление и подготовку к чемпионату мира в Нидерландах (8 – 14 октября 2025-го года), где он ставит перед собой самую высокую цель – победить. Даже с инвалидностью Савенко будет продолжать всячески помогать собратьям и быть максимально в строю.

"Они живут в своем мире": об уважении к Усику, Амосову и критике других спортсменов

Вы рассказывали, что хотели бы видеть украинских спортсменов на передовой. Отреагировал ли кто-то из них на такой комментарий? И как вы относитесь к спортсменам, которые утверждают, что на соревнованиях принесут стране больше пользы, чем на фронте?

Наоборот. Они просто не хотят этого слышать. Они живут в своем мире, где придумали свою историю, у них своя правда. Я условно уже полгода, как не на передовой, потому что получил ранение, две операции, реабилитацию, а сейчас будет протезирование, но я всегда причастен к своим ребятам. Сейчас я нахожусь в Киеве, где много спортсменов живут своей жизнью, тренируются, в их жизни ничего не изменилось. Они говорят: "Ребята, спасибо ВСУ".

Для меня был бы очень большой показатель, если бы эти спортсмены подняли флаг в посадке впереди, которую нужно занять. Я бы их на руках носил бы. Тогда бы они для меня были настоящие чемпионы. Как говорит один мой товарищ: "Сейчас сборная Украины сидит со мной в окопе, а олимпийская награда для меня это посадка впереди, которую нужно занять".

Какие спортсмены являются примерами для других и к кому есть много вопросов? Александр Усик много помогает военным, хотя не воюет...

По поводу Александра Усика, то у меня к нему вопросов нет. Но Усик у нас один. Он действительно поднимает флаг на мировом уровне. Я не понимаю, как их победа на чемпионате мира по боевому самбо или MMA поможет мне на передовой? Тем, что он там поднимет флаг в свои 28 – 30 лет, когда он должен быть на фронте? У меня просто есть к ним вопрос: "А почему вы не воюете?" Они же призывного возраста, как они избегают этой мобилизации...

Поставлю один пример, который просто сломает их всю систему. Это известный на весь мир чемпион по смешанным единоборствам Ярослав Амосов. Он был чемпионом Bellator. Это самый титулованный боец по смешанным единоборствам в истории нашей страны. Он сам из Ирпеня, не служил в армии, не находился на службе, но стал на защиту родного города, когда началось полномасштабное вторжение. Он рассказывал: "Я же не военный, мне говорили копать – я копал, подавал патроны. Я все делал, что мне говорили, и был постоянно с ребятами". Он был поражен храбростью этих ребят, которые были с ним.

Человек вообще невоенный, чемпион мирового уровня, он стал на защиту родного города и защищал его, пока не выбили всех врагов. Он спокойно мог уехать, сказать, что готовится к защите своего титула, и забить на все. Однако так не сделал. Он такой же спортсмен мирового уровня, как Александр Усик, просто не такой медийный.



Ярослав Амосов защищал родной Ирпень / Фото из инстаграма титулованного бойца

Возможно, вы можете сказать что-то о бывшем теннисисте Сергее Стаховском, который вернулся из-за границы ради защиты страны?

К сожалению, никогда с ним не пересекался и не общался. Но я благодарен ему даже так заочно, за то что он настоящий мужчина.

Как потеря собрата подтолкнула к проведению соревнований в память о павших Героях

Как вообще возникла идея с проведением соревнований, посвященных погибшим воинам? Поддерживало ли эти соревнования каким-то образом государство?

В 2014 году потерял собрата во время одного из боевых заданий. И со временем заметил, что все меньше и меньше людей к нему приезжают. К сожалению, парня начали забывать. Тогда впервые у меня появилась идея, что нужно как-то почтить память ребят, чтобы их не забывали. Поэтому в 2015 году я провел первый чемпионат памяти погибшим воинам АТО. И так каждый год провожу чемпионаты в память Героев Украины, где мы рассказываем участникам соревнований о том или ином герое, его историю, где он учился, почему он мечтал стать военным, как он погиб.

Такие соревнования проводил не только по рукопашному бою, а еще по смешанным единоборствам, военно-спортивного многоборья, которое включает в себя стрельбу и рукопашный бой. Но сейчас определился, что буду проводить соревнования только по рукопашному бою. Федерация этого вида спорта работает на очень высоком уровне, с ним всегда приятно работать. Плюс я являюсь там вице-президентом Всеукраинской федерации.



Фото с чемпионата, посвященного памяти Валерия Чибинеева / Фото ГУР МО

Как происходит финансирование таких мероприятий?

Какую-то часть закрывает Министерство молодежи и спорта. А в основном финансирование падает на наши плечи. Мы вместе с другими военными закрываем другую часть финансирования. В основном я закрываю все сам, но в этом ничего страшного нет. Я готов к этому, ведь такие турниры являются очень важным для меня, где мы чтим героев. Конечно, всем организовать такие соревнования не смогу, но для нескольких мне близких людей, которые уже погибли, я буду проводить турниры в дальнейшем.

Такие соревнования проходят не в одном городе. Постоянно меняю локации. В 2023-м или 2024-м году участие в соревнованиях приняло более 600 спортсменов.

Соревнования в Киеве посетил даже Александр Усик. Я лично пригласил нашего чемпиона на официальное открытие чемпионата, на которое он охотно откликнулся. Из-за его приезда на арене начался настоящий коллапс. Его со всех сторон обступили участники соревнований, чтобы сделать селфи или взять автограф у одного из лучших боксеров в истории. Однако Усик не убежал от своих фанов, а любезно с каждым сделал фото и оставил автограф. Наверное, этого дня он сделал миллион фотографий с фанатами. Мне очень понравилось его отношение к людям, он показал себя со стороны настоящего чемпиона. Очень простой человек, поэтому большой ему респект.



Усик приезжал на турниры в память о погибших Героях / Фото из личного архива Савенко

Был Жан Беленюк. Он в тот момент даже интересы других поставил выше, чем свои.

В Федерации рукопашного боя есть направление адаптивного спорта для ветеранов. Обращались ли к вам федерации других видов спорта за советами, чтобы у себя также создать направление адаптивного спорта для ветеранов войны?

Мы все между собой общаемся, делимся какими-то инновациям в этом направлении, какие упражнения применяем. Очень много федераций, с которыми мы общаемся. У нас этот адаптивный спорт имеет очень теплую атмосферу. Иногда даже не хочется разъезжаться.

"Военному очень сложно сейчас вернуться к обычной жизни": совет для воинов

Что посоветуете военным, которые хотят начать заниматься спортом после ранений, но не знают, с чего начать?

Шаг за шагом. Нужно найти направление, в котором вы будете делать этот первый шаг. Возможно, это будут гонки на FPV-дронах, возможно, это будет через движения рукопашного боя. Много видел даже случаев, когда ребята без одной конечности занимаются кросфитом. Для этого ребята могут обратиться в федерацию или в представительство Министерства по делам ветеранов, где они подскажут, где в том или ином регионе есть какие-то тренировки в выбранном ими направлении. Просто не нужно бояться.



После тяжелых боев / Фото из личного архива Андрея Савенко

Через общение со своими собратьями будет гораздо проще и быстрее возвращаться к гражданской жизни. Ведь военному действительно очень сложно сейчас вернуться к обычной жизни. Там ты борешься за нашу независимость, существование, а здесь эти же здоровые спортсмены живут своей жизнью. Военным сложно понять, почему так происходит.

В то же время они все тебе говорят, что "Ты – красавец". А нас так и прет спросить: "Почему вы не там? Почему я – красавец, хотя ранен, а вы здесь все такие спортивные, но не такие красавцы, как я?". Это очень раздражает, если откровенно говорить. Я бы это еще понял в 2022-м или 2023-м, но когда с 2024-го в наших окопах мужчины в возрасте 40+. Пора этим спортивным ребятам как-то приобщиться уже, сколько можно прятаться.

Многие говорят, что они боятся...

Все боятся, я тоже боюсь. И те, кто говорят, что не боятся, они обманывают, или у них не все там в порядке с головой. А тот человек, который сидит в окопе 45+, он разве не боится? Или он всю жизнь работал где-то на комбайне, но он значит точно знает, как воевать, или стрелять? Он прямо всю жизнь этому учился на комбайне? Очень много вопросов, к сожалению. С этим сложно жить и возвращаться сюда, где у них здесь своя какая-то правда. Поэтому военным очень необходима реабилитация.

Защита кандидатской работы в сочетании со службой

Добавим, что Андрей Савенко воплощает в реальность не только свои военные или спортивные цели. Чемпион мира защитил кандидатскую работу на тему: "Повышение функциональных возможностей спортсменов ударного стиля в смешанных единоборствах во время специальной силовой подготовки", получив научную степень доктора философии по физической культуре и спорту. Защита состоялась в Волынском университете имени Леси Украинки.



Защита кандидатской работы / Фото из личного архива Андрея Савенко

Как рассказал Савенко, его путь к этой цели был долгим, ведь все происходило в сочетании со службой. Стиснув зубы и затянув пояс Андрей Савенко, как настоящий чемпион, дошел до своей цели!