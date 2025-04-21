Реал вырвал победу над Атлетиком благодаря сумасшедшему мячу в овертайме: видео супергола

Мадридский клуб был близок к потере очков против гостей из Бильбао. Спас "бланкос" Федерико Вальверде, которому удался невероятно красивый гол в компенсированное время.

Реал – Атлетик 1:0

Гол: Вальверде, 90+3.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 33 тура Ла Лиги. Центральная встреча уикенда состоялась в воскресенье, действующий чемпион Реал принимал Атлетик, сообщает 24 Канал.

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Едва справились без Мбаппе

Мадридцы посреди недели вылетели из Лиги чемпионов, поэтому бой за чемпионство – главная цель команды на финиш сезона. Атлетик же прошел в полуфинал Лиги Европы, чем обеспечил Испании дополнительную путевку в ЛЧ на следующий сезон.

Вероятно, как раз для себя, ведь сейчас команда Вальверде занимает четвертое место. В заявку Реала вернулся Андрей Лунин, который пропускал последние матчи из-за травмы икроножной мышцы. Впрочем украинец ожидаемо оказался на скамейке запасных.

В свою очередь мадридцы остались без Килиана Мбаппе, который в прошлом туре заработал удаление. Это заставило Реал выставить менее атакующий состав, хотя это не помешало мадридцам контролировать игру и иметь больше моментов.

В первом тайме Реал нанес лишь один удар в створ, но активизировался после перерыва. Симон спасал Атлетик после ударов Беллингема, Родриго и Диаса, тогда как Вальверде попал в штангу.

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Хозяевам удалось таки забить на 80 минуте усилиями Винисиуса. Однако VAR в конце концов отменил этот мяч, поскольку перед этим Эндрик залез в минимальный офсайд. Казалось, что Реал уже не сможет вырвать три очка, однако в компенсированное время выстрелил Вальверде.

В прямом смысле выстрелил, ведь на 90+3 минуте уругваец эффектно пробил с угла в дальнюю "девятку" ворот Симона. Этот гол принес победу Реалу, благодаря чему подопечные Анчелотти остаются в четырех баллах позади Барселоны.

Видео гола Вальверде