Реал – Атлетік 1:0

Гол: Вальверде, 90+3.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 33 туру Ла Ліги. Центральна зустріч вікенду відбулась в неділю, чинний чемпіон Реал приймав Атлетік, повідомляє 24 Канал.

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Ледь впорались без Мбаппе

Мадридці посеред тижня вилетіли з Ліги чемпіонів, тому бій за чемпіонство – головна ціль команди на фініш сезону. Атлетік же пройшов у півфінал Ліги Європи, чим забезпечив Іспанії додаткову путівку в ЛЧ на наступний сезон.

Ймовірно, як раз для себе, адже наразі команда Вальверде посідає четверте місце. В заявку Реала повернувся Андрій Лунін, який пропускав останні матчі через травму литкового м'яза. Втім українець очікувано опинився на лаві запасних.

У свою чергу мадридці залишились без Кіліана Мбаппе, який минулого туру заробив вилучення. Це змусило Реал виставити менш атакувальний склад, хоча це не завадило мадридцям контролювати гру та мати більше моментів.

У першому таймі Реал завдав лише одного удару в площину, але активізувався після перерви. Сімон рятував Атлетік після ударів Беллінгема, Родріго та Діаса, тоді як Вальверде влучив у стійку.

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Господарям вдалось таки забити на 80 хвилині зусиллями Вінісіуса. Проте VAR зрештою скасував цей м'яч, оскільки перед цим Ендрік заліз у мінімальний офсайд. Здавалось, що Реал вже не зможе вирвати три очки, проте у компенсований час вистрілив Вальверде.

У прямому сенсі вистрілив, адже на 90+3 хвилині уругваєць ефектно пробив з кута у дальню "дев'ятку" воріт Сімона. Цей гол приніс перемогу Реалу, завдяки чому підопічні Анчелотті залишаються у чотирьох балах позаду Барселони.

Відео голу Вальверде