В Ла Лиге состоялось горячее мадридское дерби: как сыграл Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые за долгое время имел возможность проявить себя в составе Реала в Ла Лиге – и сразу в дерби с Атлетико. Матч двух столичных клубов оправдал ожидания относительно высокого градуса эмоций.

Глядачі на "Сантьяго Бернабеу" побачили і багато голів, і вилучення, і навіть капітанство Луніна. А головне для "бланкос' – перемогу, яка залишає їх у чемпіонських перегонах, пише 24 Канал.

Как сыграл в мадридском дерби Андрей Лунин?

Украинец на время восстановления от травмы Тибо Куртуа становится в команде первым номером, поэтому его появление в стартовом составе не вызвало удивления.

В общем Лунин провел качественный матч, в котором, по данным статистического портала WhoScored, совершил 5 сейвов и имел 82% точных передач. Его оценка 6,81 уступает лишь игрокам атакующего направления – вингерам Гюлеру и Вальверде, а также нападающим Винисиусу и Диасу.

Приятный эпизод произошел в конце матча, когда перед заменой Вини передал Лунину капитанскую повязку – по традиции Реала ее должен носить тот игрок на поле, который имеет наибольший стаж выступлений за столичный клуб.

Реал – Атлетико 3:2

Голы: Винисиус, 52 (п), 72, Вальверде, 55 – Лукман, 33, Молина, 66

В первом тайме работы у Лунина было не слишком много, но уже второй удар в створ стал пропущенным мячом. Вины украинца в этом нет – Лукману позволили оказаться на ударной позиции слишком близко к воротам.

После перерыва Реал проснулся и буквально за считанные минуты из команды, которая уступает в счете, превратился в лидеров. Сперва Ганцко привез пенальти на Браиме, а к отметке подошел Винисиус.

А уже через три оборота секундной стрелки Атлетико допустил еще более детскую ошибку, позволив Вальверде оказаться один на один с голкипером, чем уругваец воспользовался.

"Матрасникам" удалось не поплыть после такого крайне неудачного отрезка матча, а Молина на 66-ой минуте выдал настолько роскошный удар в девятку, что вряд ли кто-то сможет сказать, что этот гол на совести Лунина.

И все же Реал в этот вечер был сильнее. Джокером, в котором нуждалась команда Альваро Арбелоа, стал Александр-Арнольд: его прекрасная игра в эпизоде позволила ассистировать на Винисиуса, а тот сделал свое дело.

Вальверде напоследок еще и добавил интриги, заработав прямое удаление. Но отстоять результат "бланкос" смогли, а Лунин до финального свистка играл надежно. 3:2 в итоге – победа Реала в веселом дерби, после которой чемпионская интрига в Ла Лиге не угасает.