"Цель – побеждать всегда": Мбаппе выступил с мощным месседжем перед дерби Мадрида

Вскоре начнется главное событие футбольного уикенда в Испании. Реал дома на "Бернабеу" будет принимать вечного соперника Атлетико в адском мадридском дерби.

Килиан Мбаппе высказался относительно будущего "Эль Мадриленьо". Звездный нападающий подчеркнул важность поединка против "матрасников", сообщает 24 канал со ссылкой на клубное телевидение "сливочных".

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Мбаппе о дерби с Атлетико

Килиан Мбаппе прокомментировал предстоящий поединок против Атлетико, подчеркнув статус матча. Звездный француз также поделился ожиданиями от поединка с "матрасниками".

Форвард Реала заявил, что они должны выиграть дерби, приложив немало усилий для получения положительного результата. Мбаппе выделил атмосферу "Бернабеу", отметив, что фанаты очень помогут доказать величие "Королевского клуба".

Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим. Я впервые сыграю в этом дерби. Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов Реала. Цель – побеждать всегда, особенно в матчах с Атлетико, когда они очень близки к нам в таблице,

– заявил Мбаппе.

Отметим, что матч Реал – Атлетико в рамках 23-го тура Ла Лиги-2024/2025 состоится сегодня – 8 февраля. Дерби Мадрида начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что "Королевский клуб" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сливочные" имеют на один пункт больше, чем "матрасники", поэтому в случае победы Реал сможет оторваться от Атлетико на 4 очка.