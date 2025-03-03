Реал – Атлетико: прогноз на мадридское дерби 1/8 финала Лиги чемпионов с привкусом Ла Лиги

Во вторник, 4 марта, состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Жребий свел в одну пару сразу два мадридских клуба.

4 марта в 22:00 (по киевскому времени) начнется матч между Реалом и Атлетико. Футбольные болельщики увидят мадридское противостояние с привкусом Ла Лиги в рамках Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.

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Новое дерби Мадрида

Прошло чуть больше месяца, как "сливочные" и "матрасники" сходились на одном поле. 8 февраля Реал принял Атлетико в рамках 23-го тура Ла Лиги-2024/2025. В середине первого тайма Хулиан Альварес вывел гостей вперед, реализовав пенальти. На старте второй 45-минутки Килиан Мбаппе вернул "Королевский клуб" в игру. Финальный свисток зафиксировал ничью в дерби Мадрида.

Ближайшая встреча клубов в ЛЧ станет уже 237-м очным матчем в истории. Накануне Реал обладает уверенным преимуществом по количеству побед, которых у "сливочных" уже 120. Зато Атлетико 59 раз побеждал Реал. А это вдвое меньше побед, чем у "Королевского клуба". Еще 57 поединков сводились к ничьей.

Напомним, что Атлетико напрямую вышел в 1/8 финала ЛЧ-2024/2025. Команда Диего Симеоне в 8-ми турах набрала 18 баллов и финишировала в основном раунде турнира пятой.

А вот Реал сенсационно не смог напрямую выйти в плей-офф. Подопечным Карло Анчелотти пришлось добывать путевку в 1/8 финала через стыковые матчи 1/16 финала ЛЧ. Оба поединка закончились победой Реала над МанСити – 3: 2 и 3: 1. Суммарно 6:3 в пользу мадридского клуба, который выбил из ЛЧ Манчестер Сити.

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Накануне первого матча 1/8 финала ЛЧ именно Реал является фаворитом данного поединка на "Сантьяго Бернабеу" – 1,93. В то же время на победу Атлетико отдают аж 4,20. Ничья – 3,55.

Также перед первым поединком больше верят в проход Реала в четвертьфинал Лиги чемпионов – 1,66 против 2,22 на шансы пройти дальше "матрасников".

Вероятно, что обе команды порадуют болельщиков голами: так – 1,82, нет – 1,98.

Если так, то у команды Анчелотти больше шансов открыть счет в матче – 1,67. А первый гол во встрече от команды Симеоне оценивают в 2,62.

Кто из игроков имеют лучшие шансы забить?