4 березня о 22:00 (за київським часом) розпочнеться матч між Реалом та Атлетіко. Футбольні уболівальники побачать мадридське протистояння із присмаком Ла Ліги у рамках Ліги чемпіонів, повідомляє 24 Канал.

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Нове дербі Мадрида

Минуло трохи більше місяця, як "вершкові" та "матрацники" сходились на одному полі. 8 лютого Реал прийняв Атлетіко у рамках 23-го туру Ла Ліги-2024/2025. У середині першого тайму Хуліан Альварес вивів гостей уперед, реалізувавши пенальті. На старті другої 45-хвилинки Кіліан Мбаппе повернув "Королівський клуб" у гру. Фінальний свисток зафіксував нічию у дербі Мадрида.

Найближча зустріч клубів в ЛЧ стане вже 237-м очним матчем в історії. Напередодні Реал володіє впевненою перевагою за кількістю перемог, яких у "вершкових" вже 120. Натомість Атлетіко 59 разів перемагав Реал. А це вдвічі менше звитяг, аніж у "Королівського клубу". Ще 57 поєдинків зводились до нічиєї.

Нагадаємо, що Атлетіко напряму вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ-2024/2025. Команда Дієго Сімеоне у 8-ми турах набрала 18 балів та фінішувала в основному раунді турніру п'ятою.

А от Реал сенсаційно не зміг напряму вийти до плей-оф. Підопічним Карло Анчелотті довелось здобувати путівку до 1/8 фіналу через стикові матчі 1/16 фіналу ЛЧ. Обидва поєдинки закінчились перемогою Реала над МанСіті – 3:2 та 3:1. Сумарно 6:3 на користь мадридського клубу, який вибив із ЛЧ Манчестер Сіті.

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Напередодні першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ саме Реал є фаворитом даного поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" – 1,93. Водночас на звитягу Атлетіко віддають аж 4,20. Нічия – 3,55.

Також перед першим поєдинком більше вірять у прохід Реала у чвертьфінал Ліги чемпіонів – 1,66 проти 2,22 на шанси пройти далі "матрацників".

Ймовірно, що обидві команди потішать уболівальників голами: так – 1,82, ні – 1,98.

Якщо так, то у команди Анчелотті більше шансів відкрити рахунок у матчі – 1,67. А перший гол у зустрічі від команди Сімеоне оцінюють у 2,62.

Хто із гравців мають найкращі шанси забити?