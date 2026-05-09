Чемпионский шанс для Барселоны: где смотреть легендарное Эль-Классико с Реалом

Барселона имеет уникальную возможность оформить чемпионство Испании в главном поединке сезона с наиболее принципиальным соперником - мадридским Реалом. Подопечным Ханси Флика достаточно будет даже ничьей.

Зато мадридский гранд будет пытаться даже не так спасти собственный сезон, как испортить каталонцам праздник на "Камп-Ноу". Матч состоится в воскресенье, 10 мая, в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Чего ожидать от Эль-Класико?

Какими бы ни были позиции в турнирной таблице, текущее положение дел и игровая форма у Реала и Барселоны, классическое противостояние всегда проходит на максимальном градусе борьбы и эмоций.

Для Альваро Арбелоа это один из последних шансов доказать, что он мог бы работать на самом высоком уровне, хотя вряд ли даже победа поможет ему остаться на посту главного тренера мадридцев летом.

Что касается Ганси Флика, то получить титул Ла Лиги дома, с бешеной поддержкой родных трибун, да еще и в матче с ожесточенным оппонентом, было бы идеальным сценарием. Тем более, критика в адрес немца тоже звучит довольно громкая: ни в Лиге чемпионов, ни в Кубке Короля Барсе не удалось достичь хотя бы финала.

Кто будет транслировать Эль-Класико в Украине?

Матчи Ла Лиги в нашей стране доступны благодаря сервису MEGOGO. Посмотреть горячее дерби Реала и Барселоны можно будет по подпискам "Максимальная", "Спорт" или любым Megopack на канале "Megogo Футбол Первый".

Традиционно главный матч уикенда в европейском футболе будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Матч прокомментируют Виталий Кравченко и Вадим Шевякин. Начнется вещание из предматчевой студии в 21:20.