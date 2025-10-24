Реал – Барселона: кто покажет первое Эль-Класико в сезоне-2025/2026

Реал и Барселоны считаются главными претендентами на чемпионство в Ла Лиге. В воскресенье, 26 октября, команды проведут свою первую очную игру в текущем сезоне-2025/2026.

Дебютное Эль-Класико в текущем сезоне Ла Лиги-2025/2026 состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало вечного дерби Реала против Барселоны в 17:15 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

К теме Битва грандов Испании: кто фаворит суперматча между Реалом и Барселоной

Где смотреть матч Реал – Барселона?

26 октября в Мадриде столкнутся не только извечные соперники, но и лидеры турнирной таблицы после 9-ти туров испанского первенства. Сейчас между клубами разница лишь в два балла в пользу Реала – 24 против 22-х у Барселоны. Если каталонцы смогут вывезти из Мадрида победу, то она позволит "блаугранас" перехватить лидерство у мадридцев.

Ближайшее Эль-Класико станет уже 262-м в истории, в частности 190 игр было сыграно в рамках Ла Лиги. По суммарной статистике игр во всех турнирах Реал обладает небольшим преимуществом по количеству побед – 106 против 104-х у каталонского клуба. Еще 51 поединок был сведен к мировой.

Последний раз Реал играл против Барселоны в 35-м туре прошлого сезона Ла Лиги-2024/2025. Та игра закончилась победой Барселоны со счетом 4:3 в сверхголевом матче.

Украинский болельщик сможет посмотреть Эль-Класико Реал – Барселона в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO на телеканале "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная". Комментаторами матча станут Виталий Волочай и Виталий Зверов. Трансляция будет обрамлена аналитической студией в формате "визитки".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. Также на сайт будет итоговый результат дерби с самыми интересными событиями из игры.

Что известно перед Эль-Класико Реал – Барселона?