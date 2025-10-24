Реал – Барселона: кто покажет первое Эль-Класико в сезоне-2025/2026
- Первое Эль-Класико сезона-2025/2026 между Реалом и Барселоной состоится 26 октября на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
- Матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Реал и Барселоны считаются главными претендентами на чемпионство в Ла Лиге. В воскресенье, 26 октября, команды проведут свою первую очную игру в текущем сезоне-2025/2026.
Дебютное Эль-Класико в текущем сезоне Ла Лиги-2025/2026 состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало вечного дерби Реала против Барселоны в 17:15 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч Реал – Барселона?
26 октября в Мадриде столкнутся не только извечные соперники, но и лидеры турнирной таблицы после 9-ти туров испанского первенства. Сейчас между клубами разница лишь в два балла в пользу Реала – 24 против 22-х у Барселоны. Если каталонцы смогут вывезти из Мадрида победу, то она позволит "блаугранас" перехватить лидерство у мадридцев.
Ближайшее Эль-Класико станет уже 262-м в истории, в частности 190 игр было сыграно в рамках Ла Лиги. По суммарной статистике игр во всех турнирах Реал обладает небольшим преимуществом по количеству побед – 106 против 104-х у каталонского клуба. Еще 51 поединок был сведен к мировой.
Последний раз Реал играл против Барселоны в 35-м туре прошлого сезона Ла Лиги-2024/2025. Та игра закончилась победой Барселоны со счетом 4:3 в сверхголевом матче.
Украинский болельщик сможет посмотреть Эль-Класико Реал – Барселона в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO на телеканале "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная". Комментаторами матча станут Виталий Волочай и Виталий Зверов. Трансляция будет обрамлена аналитической студией в формате "визитки".
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. Также на сайт будет итоговый результат дерби с самыми интересными событиями из игры.
Что известно перед Эль-Класико Реал – Барселона?
В прошлом туре Ла Лиги-2025/2026 Реал минимально победил на выезде Хетафе 1:0. Единственный и победный гол забил Килиан Мбаппе. Зато Барселона дома обыграла Жирону 2:1.
Как сообщало издание Sport.es, Барселона может получить мощное усиление перед Эль-Класико. По их информации, бразильский вингер Рафинья успел восстановиться от травмы и 23 октября уже даже провел свою тренировку с командой. Окончательное решение относительно его участия в стартовом составе "блаугранас" будет оставаться за тренерским штабом во главе с Фликом.
Накануне принципиального дерби звезда каталонцев Ламин Ямаль раскритиковал Реал из-за возможных манипуляций с арбитрами и системой VAR. Слова испанского вингера процитировал источник The Touchline.