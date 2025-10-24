Дебютне Ель-Класіко у поточному сезоні Ла Ліги-2025/2026 відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок вічного дербі Реала проти Барселони о 17:15 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Де дивитись матч Реал – Барселона?

26 жовтня у Мадриді зіштовхнуться не лише одвічні суперники, а й лідери турнірної таблиці після 9-ти турів іспанської першості. Наразі між клубами різниця лише у два бали на користь Реала – 24 проти 22-х у Барселони. Якщо каталонці зможуть вивезти із Мадрида перемогу, то вона дозволить "блаугранас" перехопити лідерство у мадридців.

Найближче Ель-Класіко стане вже 262-м в історії, зокрема 190 ігор було зіграно у рамках Ла Ліги. За сумарною статистикою ігор в усіх турнірах Реал володіє невеликою перевагою за кількістю перемог – 106 проти 104-х у каталонського клубу. Ще 51 поєдинок був зведений до мирової.

Востаннє Реал грав проти Барселони у 35-му турі минулого сезону Ла Ліги-2024/2025. Та гра закінчилась перемогою Барселони з рахунком 4:3 у надгольовому матчі.

Український уболівальник зможе переглянути Ель-Класіко Реал – Барселона у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO на телеканал "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатою "Максимальна". Коментаторами матчу стануть Віталій Волочай і Віталій Звєров. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона. Також на сайт буде підсумковий результат дербі із найцікавішими подіями з гри.

Що відомо перед Ель-Класіко Реал – Барселона?