У неділю, 26 жовтня, в чемпіонаті Іспанії відбудеться один з центральних матчів сезону 2025/2026. У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" між собою зійдуться Реал та Барселона, повідомляє 24 Канал.

До теми Лунін несподівано може зіграти за Реал у Лізі чемпіонів: що сталося з Куртуа

Як стартували Реал та Барселона?

Команди традиційно є головними фаворитами чемпіонату Іспанії. Протягом XXI сторіччя гранди виграли 21 з 25-ти сезонів Ла Ліги, тому недивно, що і цього разу вони будуть претендувати на титул.

Минулий сезон залишився за каталонцями. Підопічні Фліка виграли усі трофеї на внутрішній арені. До того ж, "блаугранас" переграли Реал у всіх чотирьох дербі сезону.

Проте поточну кампанію більш вдало розпочали саме мадридці. Команду влітку очолив Хабі Алонсо, за якого "бланкос" виграли 8 з 9-ти матчів у Ла Лізі.

Завдяки цьому Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Барселону на два бали. В Лізі чемпіонів "вершкові" також йдуть впевнено – три перемоги у трьох матчах. Каталонці ж мають дві перемоги та поразку від ПСЖ.

Прогноз Favbet

Тому недивно, що саме Реал називають фаворитом звітної гри. Коефіцієнт на перемогу господарів дорівнює 2,04, тоді як Барселони – 3,20. Нічия ж оцінюється Favbet у 4,25.

При цьому експерти очікують на багато голів у Ель-Класіко. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,32, тоді як ТБ3,5 – лише 1,82. Очікувано, адже за останні 7 очних матчів між грандами шість разів було забито 4+ голів.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Реал та Барселона на трансферному ринку