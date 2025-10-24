У неділю, 26 жовтня, в чемпіонаті Іспанії відбудеться один з центральних матчів сезону 2025/2026. У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" між собою зійдуться Реал та Барселона, повідомляє 24 Канал.
Як стартували Реал та Барселона?
Команди традиційно є головними фаворитами чемпіонату Іспанії. Протягом XXI сторіччя гранди виграли 21 з 25-ти сезонів Ла Ліги, тому недивно, що і цього разу вони будуть претендувати на титул.
Минулий сезон залишився за каталонцями. Підопічні Фліка виграли усі трофеї на внутрішній арені. До того ж, "блаугранас" переграли Реал у всіх чотирьох дербі сезону.
Проте поточну кампанію більш вдало розпочали саме мадридці. Команду влітку очолив Хабі Алонсо, за якого "бланкос" виграли 8 з 9-ти матчів у Ла Лізі.
Завдяки цьому Реал очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Барселону на два бали. В Лізі чемпіонів "вершкові" також йдуть впевнено – три перемоги у трьох матчах. Каталонці ж мають дві перемоги та поразку від ПСЖ.
Прогноз Favbet
Тому недивно, що саме Реал називають фаворитом звітної гри. Коефіцієнт на перемогу господарів дорівнює 2,04, тоді як Барселони – 3,20. Нічия ж оцінюється Favbet у 4,25.
При цьому експерти очікують на багато голів у Ель-Класіко. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 1,32, тоді як ТБ3,5 – лише 1,82. Очікувано, адже за останні 7 очних матчів між грандами шість разів було забито 4+ голів.
Реал та Барселона на трансферному ринку
- Мадридці активно попрацювали влітку під час трансферного вікна. Реал змінив тренера, запросивши Хабі Алонсо замість Карло Анчелотті.
- Також "бланкос" солідно посилили склад під нового тренера. Новачками мадридців стали Дін Гейсен, Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас, Франко Мастантуоно.
- У складі мадридців також виступає українець Андрій Лунін. Втім наш земляк поки не зіграв ані матчу під керівництвом Алонсо, адже є дублером Тібо Куртуа.
- Барселона ж була менш активною на трансферному ринку. Команда Гансі Фліка підписала Маркуса Решфорда, Ронні Барджі та Жоана Гарсію.
- Раніше повідомлялось, що зірковий нападник Реала може потрапити до в'язниці через шумну вечірку. Вінісіус гучно погуляв на Батьківщині під час відпустки.