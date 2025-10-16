Нападник Реала Вінісіус може отримати серйозні проблеми із законом. Бразильський нападник потрапив у скандальну історію після однієї з вечірок влітку, повідомляє 24 Канал з посиланням O Globo.

Що загрожує Вінісіусу?

Під час відпустки 19 липня Вінісіус влаштував гучне свято у себе в маєтку в Бразилії. Воно тривало два дні поспіль, футболіст використовував феєрверки та атракціони.

Крім того, серед запрошених гостей був репер Тревіс Скотт. Це спричинило чимало проблем для оточуючих, які написали заявку в поліцію на гравця Реала.

Правоохоронці прибули на місце та домоглись того, щоб компанія Вінісіуса зменшила гучність музики. Проте сусіди запевнили, що після від'їзду поліції вечірка знову перетворилась на дуже шумну.

Зрештою проти Вінісіуса порушено судову справу, слухання відбудеться 6 листопада. Згідно з бразильськими законами, "порушення спокою інших осіб" карається від трьох до 15 днів позбавлення волі. Проте, скоріш за все, бразилець лише заплатить штраф.

Кар'єра Вінісіуса у Реалі