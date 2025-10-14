Мадридський Реал може втратити свого основного воротаря через кілька років. Очікується, що Тібо Куртуа допрацює контракт до кінця та не підписуватиме новий, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional.
До теми Тренер Реала ухвалив важливе рішення щодо Луніна: коли українець може дебютувати у сезоні
Чи буде Лунін основним у Реалі?
Чинна угода бельгійця з мадридцями дійсна до літа 2027 року згідно з Transfermarkt. Після цього 33-річний воротар розглядає можливість завершення ігрової кар'єри.
Альтернативними варіантами є переїзд у Саудівську Аравію або ж повернення у рідний Генк. Хай там як, а у 2027-му Реалу потрібен буде новий основний голкіпер.
Зазначається, що президент "бланкос" Флорентіно Перес бачить "номером 1" українця Андрія Луніна. Наразі наш земляк є дублером Куртуа та отримує ігрову практику лише в Кубку або ж за умови травми Тібо.
Проте іспанські ЗМІ сумніваються, що Лунін готовий залишатися запасним ще півтора роки через чутки про конфлікт з Алонсо. Якщо ж Лунін вирішить піти, то головним фаворитом на пост воротаря Реала є Барт Вербрюгген з Брайтона.
Контракт Луніна із "бланкос" розрахований до 2030 року. Поточну кампанію підопічні Хабі Алонсо проходять доволі впевнено, вигравши 9 з 10-ти матчів на старті. Реал лідирує в Ла Лізі та посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
Читайте також Зірка Реала заявив Луніну, що він має залишити "королівський" клуб
Андрій Лунін в Реалі
- Українець перебрався в мадридський клуб ще у 2018 році з Зорі. За цей трансфер луганці отримали близько 8 мільйонів євро.
- Лунін не одразу дебютував за Реал. Спочатку мадридці віддавали гравця в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.
- Остаточно в мадридському клубі Андрій закріпився у 2020-му. З того часу Лунін награв 62 матчі за Реал, з них 22 – насухо.
- Кіперу підкорились 11 трофеїв. У сезоні 2023-2024 Куртуа був відсутній майже весь рік, завдяки чому Лунін був основним кіпером команди.
- Це дозволило тоді "бланкос" виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії. Того ж сезону Андрій посів третє місце у голосуванні за найкращого воротаря світу.