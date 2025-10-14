Мадридський Реал може втратити свого основного воротаря через кілька років. Очікується, що Тібо Куртуа допрацює контракт до кінця та не підписуватиме новий, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional.

Чи буде Лунін основним у Реалі?

Чинна угода бельгійця з мадридцями дійсна до літа 2027 року згідно з Transfermarkt. Після цього 33-річний воротар розглядає можливість завершення ігрової кар'єри.

Альтернативними варіантами є переїзд у Саудівську Аравію або ж повернення у рідний Генк. Хай там як, а у 2027-му Реалу потрібен буде новий основний голкіпер.

Зазначається, що президент "бланкос" Флорентіно Перес бачить "номером 1" українця Андрія Луніна. Наразі наш земляк є дублером Куртуа та отримує ігрову практику лише в Кубку або ж за умови травми Тібо.

Проте іспанські ЗМІ сумніваються, що Лунін готовий залишатися запасним ще півтора роки через чутки про конфлікт з Алонсо. Якщо ж Лунін вирішить піти, то головним фаворитом на пост воротаря Реала є Барт Вербрюгген з Брайтона.

Контракт Луніна із "бланкос" розрахований до 2030 року. Поточну кампанію підопічні Хабі Алонсо проходять доволі впевнено, вигравши 9 з 10-ти матчів на старті. Реал лідирує в Ла Лізі та посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін в Реалі