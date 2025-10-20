Бельгієць ризикує пропустити найближчу гру Реала у 3-му турі елітного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026. У ньому 22 жовтня мадридський клуб прийме туринський Ювентус, пише 24 Канал із посиланням на Cadena Ser.

Лунін може зіграти проти Ювентуса?

Водночас повідомляється, що Тібо Куртуа відновиться від травми до "Ель Класіко" проти Барселони, яке відбудеться 26 жовтня у Мадриді.

Таким чином Андрій Лунін може дебютувати у поточному сезоні-2025/2026. Головний тренер Реала Хабі Алонсо вимушено випустить українського голкіпера проти "старої синьйори".

До слова. Початок матчу Ліги чемпіонів Реала проти Ювентуса – о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що наставник "Королівського клубу" заявляв, що Лунін проведе свій перший матч у сезоні аж на початку наступного 2026-го року. Мова йшла про кубковий турнір. Слова тренера "вершкових" наводив офіційний сайт Реала

"Потрібно почуватися готовим. У нас є чудовий воротар в особі Куртуа, але Лунін довів свою спроможність і також готовий. Подивимося, як складеться ситуація у турнірах. У грудні ми стартуємо в Кубку Іспанії. Подивимося, яке рішення ми приймемо. Лунін має почуватися готовим, навіть якщо досі не грав", – заявляв Алонсо.

