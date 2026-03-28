"Синьо-жовті" без шансів поступились Швеції з рахунком 1:3, хет-трик оформив Віктор Дьокереш. На жаль, всіх найсильніших гравців Сергій Ребров не викликав, повідомляє Cadena Ser.

Що зробив Лунін?

Більшість з них були травмовані, як, наприклад, Микола Матвієнко, Артем Довбик чи Олександр Зінченко. Натомість воротаря Реала Андрія Луніна тренер не викликав за своїм бажанням.

Схоже, що сам кіпер не сильно був зацікавлений в успіху нашої команди. Під час гри проти шведів Андрій відвідав матч баскетбольного Реалу проти клубу Анадолу Ефес у Євролізі.



Лунін із дружиною прийшли на баскетбольний матч / фото Cadena Ser

Лунін завітав на матч разом зі своєю дружиною Анастасією. Іспанці виграли з рахунком 82:71, а воротар після гри сфотографувався із українським центровим Реала Олексієм Ленем. Гра проходила як раз паралельно із матчем Україна – Швеція.



Лунін та Лень обмінялись футболками / фото RMBaloncesto

Чи хоче Лунін грати за збірну України?

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація щодо можливого небажання Луніна грати за збірну України. Подеякували, що Андрій готовий їздити на збір команди тільки за умови гарантії місця в основі.

Правда, у листопаді Андрій заперечив цю інформацію та звинуватив журналістів у неправдивих новинах. Втім протягом осені Лунін так і не був викликаний у команду, як і у березні цього року.

Як Лунін грає за Реал?