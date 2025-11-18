26-річний воротар виклав публікацію у своєму профілі в інстаграмі, у якій розставив усі крапки над "і" у цій ситуації. Андрій Лунін запевнив, що преса вигадала цю версію його небажання грати за збірну України, передає 24 Канал.

До теми Дитяча відмазка: зірковий голкіпер відмовляється їхати у збірну України

Як Лунін пояснив свою відсутність у збірній України?

Футболіст додав, що не може мовчати далі, коли його ім'я намагаються забруднити, а його любов та відданість до національної команди поставити під сумнів.

Через цю публікацію Лунін звернувся у першу чергу до представників ЗМІ, які й поширювали цю інформацію, яка виявилась брехнею. Він назвав таких журналістів непрофесійними, які випромінюють неповагу до його персони.

Андрій запитав у журналістів, чи хтось із них чув від нього, що він відмовлявся приїжджати до збірної, чи від головного тренера. Такого головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дійсно прямо не говорив.

Збірна – це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість – представляти кольори нашої країни. Було достатньо багато ігор, коли я не грав, а був на заміні, і ніяких проблем не було. То з чого їм бути зараз, коли ми всі чудово розуміємо, що це національна збірна, і там головне – команда і результат? Всі хочуть грати, і це нормально, але рішення приймає тренер, як він вважає найкраще для команди, а ми, як гравці, маємо бути готові допомагати,

– наголосив голкіпер Реала.

До слова. Андрій Лунін провів у футболці збірної України 16 матчів, у яких пропустив 16 голів та 6 ігор відіграв на нуль. Востаннє голкіпер грав за "синьо-жовтих" 10 червня 2025 року у товариській грі проти Нової Зеландії (2:1).

Що відомо про ситуацію Луніна зі збірною України?