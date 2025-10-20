Бельгиец рискует пропустить ближайшую игру Реала в 3-м туре элитного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. В нем 22 октября мадридский клуб примет туринский Ювентус, пишет 24 Канал со ссылкой на Cadena Ser.
Вот это да Реклама пропагандистского "Матч ТВ" попала в трансляцию матча Реала в Украине
Лунин может сыграть против Ювентуса?
В то же время сообщается, что Тибо Куртуа восстановится от травмы до "Эль-Класико" против Барселоны, которое состоится 26 октября в Мадриде.
Таким образом Андрей Лунин может дебютировать в текущем сезоне-2025/2026. Главный тренер Реала Хаби Алонсо вынужденно выпустит украинского голкипера против "старой синьоры".
К слову. Начало матча Лиги чемпионов Реала против Ювентуса – в 22:00 (по киевскому времени).
Напомним, что наставник "Королевского клуба" заявлял, что Лунин проведет свой первый матч в сезоне только в начале следующего 2026-го года. Речь шла о кубковом турнире. Слова тренера "сливочных" приводил официальный сайт Реала
"Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть замечательный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов. Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Лунин должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл", – заявлял Алонсо.
Лунин хочет покинуть Реал?
26-летний украинский вратарь хочет покинуть мадридский гранд из-за отсутствия игрового тонуса. Лунину надоело быть в тени Куртуа и "греть" скамейку запасных.
Свое такое решение Андрей уже сообщил президенту Реала Флорентино Пересу, который был удивлен таким заявлением украинца. В то же время владелец клуба не будет силой держать Лунина и готов отпустить его, если поступит предложение в 30 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 18 миллионов евро. Контракт украинского вратаря с Реалом рассчитан до 30 июня 2030 года, но футболист может уйти из команды раньше времени.
В то же время Лунин почти не разговаривает с наставником "сливочных" и обвинил тренера во лжи.
С момента перехода в Реал (с июля 2018-го) Лунин суммарно провел 62 матча, в которых пропустил 70 голов и сыграл 22 игры на ноль.