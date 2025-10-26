Реал – Барселона: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- Мадридский Реал и Барселона встретятся в первом дерби Эль-Класико сезона 2025-2026.
- Матч на "Сантьяго Бернабеу" начнется 26 октября в 17:15 по киевскому времени.
Мадридский Реал примет принципиального соперника в лице каталонской Барселоны в рамках 10 тура Ла Лиги. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.
В воскресенье, 26 октября, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится первое дерби Эль-Класико в сезоне 2025-2026. В рамках 10 тура чемпионата Испании между собой сойдутся Реал и Барселона, сообщает 24 Канал.
По теме Битва грандов Испании: кто фаворит суперматча между Реалом и Барселоной
Кто фаворит в Эль-Класико?
Обе команды традиционно считаются главными фаворитами Ла Лиги каждого сезона. Текущий не является исключением, ведь оба клуба уверенно идут во главе турнирной таблицы.
Реал выиграл 8 из 9-ти матчей чемпионата, что позволяет ему лидировать. Барселона же отстает на два балла, ведь допустила на одну осечку больше своего конкурента.
Однако очная встреча может изменить баланс в этой гонке. В прошлом сезоне каталонцы выиграли все четыре матча против Реала, благодаря чему обеспечили себе все внутренние трофеи.
Читайте также Барселона пропустила позорный гол почти с центра поля от экс-склуба Лунина: сумасшедшее видео
Где смотреть?
Матч Реал – Барселона онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 26 октября в 17:15 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Реал – Барселона. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.