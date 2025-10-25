Самые титулованные испанские клубы сыграют между собой в центральном матче 10 тура Ла Лиги. Обе команды считаются главными фаворитами на чемпионство в национальном чемпионате, сообщает 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Реал – Барселона?

Сейчас они подтверждают этот статус. Мадридцы возглавляют турнирную таблицу с 24 очками в активе, а каталонцы являются их ближайшими преследователями и отстают на два зачетных балла.

Первое в сезоне-2025/2026 Эль-Класико состоится на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

В Украине матч Реал – Барселона можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Он будет доступен для просмотра на телеканале "Megogo Футбол 1" по подпискам со спортивными каналами и "Максимальная".

Комментаторами этого поединка станут Виталий Волочай и Виталий Зверов. Трансляция будет обрамлена аналитической студией в формате "визитки".

К слову. Также 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. После финального свистка на сайте будет отчет о матче и видеообзор.

Отметим, что накануне прогноз на Эль-Класико сделал Луиш Фигу, который играл за оба клуба. Он считает, что хозяева являются фаворитами и одержат победу.

"Думаю, Реал победит со счетом 3:1. Они играют дома, а это всегда имеет значение. Кроме того, будет хорошая и зрелищная игра с голами. Если Реал сосредоточится на том, что произошло в прошлом году, они будут использовать это как мотивацию.

Но каждый сезон все начинается с нуля, с новыми игроками и другими целями. В этом противостоянии никогда не бывает очевидного лидера. Это особенный матч, с какой бы формой вы не приехали. Возможно, хозяева поля имеют небольшое преимущество, но это ничего не гарантирует", – сказал Фигу.

Напомним, что свои последние матчи команды провели в Лиге чемпионов. Барселона разгромила Олимпиакос со счетом 6:1, а Реал минимально одолел Ювентус (1:0).

Что известно о противостоянии Реала и Барселоны?