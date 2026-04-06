Реал против Баварии: можно ли посмотреть матч Лиги чемпионов бесплатно

Во вторник, 7 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов 2025–2026. Один из первых матчей раунда состоится в Мадриде.

Местный Реал на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" будет принимать мюнхенскую Баварию, сообщает 24 Канал. Встреча начнется 7 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Покажут ли матч в Украине?

Матч Реал – Бавария онлайн будет доступен для просмотра в Украине, но только на платной основе. Официальным транслятором Лиги чемпионов на территории нашего государства является компания Megogo.

Она покажет игру вживую на своей ОТТ-платформе на канале "Megogo Футбол Первый". Он доступен только по подписке в пакетах "MEGOPACK", "Оптимальный" и "Спорт". Смотреть матч Реал – Бавария бесплатно не будет возможности.

Лунин сыграет против Баварии?

Во встрече Лиги чемпионов против мюнхенцев в основе мадридцев должен выйти украинец Андрей Лунин. Наш вратарь стал основным в Реале после травмы Тибо Куртуа, который будет лечиться как минимум до мая.

Более того, в последних двух играх мадридцев в Ла Лиге Лунин был капитаном Реала. К сожалению для фанатов "бланкос", на выходных команда уступила Мальорке и отстала от Барселоны уже на 7 баллов.

Что же касается Баварии, то подопечные Компани идут куда более уверенно в чемпионате. Мюнхенцы имеют отрыв от Боруссии в 9 баллов и уже де-факто готовятся праздновать чемпионство.