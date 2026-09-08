Матч Реал – Интер состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 22:00, сообщает 24 Канал.

Кто покажет матч Реал – Интер в ЛЧ

Официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине является медиасервис MEGOGO. Именно он и покажет матч первого тура Лиги чемпионов Реал – Интер.

Трансляция игры будет доступна на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Отметим, что матч Реал – Интер будет доступен на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт". Поединок прокомментируют Владимир Зверов и Виталий Похвала.

Трансляции матча будет предшествовать студия MEGOGO, которая начнется в 20:45. В студии будет работать Александра Кучеренко, к которой также присоединятся эксперты – легендарный футболист киевского "Динамо", а ныне тренер Александр Головко, а также актер и сценарист студии "Мамахихотала", ведущий программы "Опасная передача" Олег Маслюк.

Реал и Интер сыграли между собой 13 матчей в Лиге чемпионов. Согласно статистическим данным, "сливочные" выиграли 7 поединков, тогда как миланцы – 5. Только одна игра между клубами закончилась ничьей.